BESKYTTES: Interessen for sensasjonslaget Klaksvík er enorm om dagen.

Klubben beskytter spillerne: − De kommer fra alle steder

«Hele verden» er interessert i europaeventyret til færøyske Klaksvík. En uke før returoppgjøret mot Molde tar klubben grep.

– Vi er i den situasjon at klubbledelsen har besluttet å beskytte spillerne frem til kampen mot Molde. Det skjer etter ønske fra trenerne, opplyser Klakvíks mediesjef Solby Anna Christiansdóttir til VG.

Det vil si at ingen medier får direkte kontakt med spillerne. Dette skjer dagen etter at de rystet Molde i den første av to kamper i Champions League-kvalifiseringen.

– Interessen er massiv alle steder i verden, sier Christiansdóttir.

– Hvor kommer den største interessen fra?

– Én ting er alle nordiske medier, men også fra blant annet Tyskland, noen store medier i Frankrike og Portugal, og også medier vi ikke kjenner til som vi er i gang med å finne ut av. Det er langveis fra – utenfor Europa, forteller mediesjefen.

– Så det er alt fra BBC til NRK og BT. Det kommer fra alle steder, sier hun til VG.

Klakvíks Árni Frederiksberg vartet opp med disse to drømmescoringene mot Molde:

Klubben fra vesle Færøyene består av både spillere og støtteapparat i fulltidsjobb ved siden av fotballen.

– Er det noen som synes interessen er slitsom?

– Det er ingen som sier at det er slitsomt. Beslutningen kommer utelukkende på grunn av fokus. Vi har en kamp i hjemlig liga allerede på fredag, og den skal også vinnes. Så har vi returkampen mot Molde etter det, forklarer Christiansdóttir.

– Det handler kun om å ha fokus på kamper, og at vi tar trykket fra medier av spillerne, understreker hun.

