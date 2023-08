Ole Martin Kolskogen skal spille for Åsane resten av sesongen.

Aalesund låner ut forsvarsspiller til 1. divisjon

Ole Martin Kolskogen (22) er klar for 1. divisjonsklubben Åsane på en lånekontrakt ut sesongen. 22-åringen har slitt med spilletid i Eliteserien de siste ukene.

Leieavtalen bekreftes av både Aalesund og Åsane tirsdag ettermiddag.

– Åsane har hatt et sterkt ønske om å låne Ole Martin. Med omlegging til to midtstoppere og ergo rikelig med spillere i den posisjonen, og lite spilletid de siste ukene, så ser vi på et utlån som en viktig investering i form av spilletid på et bra nivå, forteller AaFKs sportssjef Bjørn Erik Melland til klubbens nettsider.

Kolskogen spilte for Åsane i 2018 og 2019, før han ble solgt til Brann før 2020-sesongen. Siden har han også spilt for Jerv.

– Dette skal bli bra. Jeg gleder meg veldig til å spille for Åsane igjen. Nå skal vi alle sammen gjøre vårt til at vi klatrer på tabellen. Vi skal oppover, sier Kolskogen selv til Åsanes nettsider.

Åsane ligger nest sist på tabellen i 1. divisjon. Onsdag venter Mjøndalen på hjemmebane. (NTB)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post