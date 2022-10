I HARDT VÆR: Mason Greenwood ble arrestert igjen lørdag.

Mason Greenwood kom til retten i fangetransport

Manchester United-stjernen Mason Greenwood (21) har ankommet retten. Der må han svare for siktelsen for voldtekstforsøk og fysisk vold.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den engelske tabloidavisen Daily Mirror har bilder av at 21-åringen mandag formiddag kommer til Manchester Magistrates Court i en det britiske politiets fangetransport - en såkalt DAF.

Greenwood har ikke spilt fotball siden han i januar ble arrestert for de forholdene han nå er siktet for. Han ble løslatt mot kausjon og fikk forlenget det to ganger i april og juni.

Men Greenwood ble arrestert igjen på lørdag for påstander om at han brøt kausjonsvilkårene ved å kontakte det påståtte offeret. Han har sittet i varetekt frem til den første rettshøringen mandag.

Jane Potter fra påtalemyndigheten bekreftet lørdag at Greenwood er siktet for tre forhold mot samme kvinne.

– Voldtektsforsøk, deltagelse i kontrollerende og tvangsatferd, og overgrep som forårsaket faktisk kroppsskade, sa Potter.

21-åringen ble suspendert fra klubben, men mottar fremdeles en lønn på rundt 800.000 kroner i uken fra storklubben.

Manchester United mottok kritikk før sesongstart, for å inkludere Greenwood i troppen til reservelaget.

Klubben var raskt ute og forklarte at spilleren automatisk vil være en del av troppen, siden han fremdeles er arbeidstager i klubben, men at han fremdeles er suspendert frem til det blir en avklaring i saken.

– Manchester United registrerer at det er tatt ut straffeanklager mot Mason Greenwood av Crown Prosecution Service. Han er fortsatt suspendert av klubben i påvente av utfallet av rettsprosessen, har klubben meldt.

Manchester United-angriperen, født i Bradford i 2001, ble signert av klubben allerede da han var seks år. Han debuterte for A-laget som 17-åring og har scoret 35 mål på 129 kamper.

Nike terminerte sponsoravtalen med den lovende fotballspilleren i februar.