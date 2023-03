Viking-legenden Tony Knapp er død

Tony Knapp er død. Det bekrefter sønnen overfor Stavanger Aftenblad. Knapp ble 86 år gammel.

– Han sovnet stille inn natt til onsdag, sier sønnen Christian Knapp til Stavanger Aftenblad.

Engelskmannen kan vise til en solid karriere både som spiller og trener, ikke minst i Norge hvor han var trener for både Viking, Fredrikstad, Brann og flere klubber i lavere divisjoner. Han tok «The Double» med Viking i 1979. Han var også trener for det islandske landslaget i to perioder.

Knapp ble født i Newstead. Han var forsvarsspiller, og spilte for klubber som Leicester, Southampton og Coventry.

