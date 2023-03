1 / 15 NØKKELSPILLERE: Erling Braut Haaland i sentrum med Alexander Sørloth og Marin Ødegaard på venstre- og høyresiden. IMPONERT: Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland lar seg imponere av noe fra treningsfeltet i Marbella. Kaptein Martin Ødegaard med et noe mer undrende blikk. TRENINGSKLARE: Klokken 18 hadde landslaget trening på Marbella fem dager før oppgjøret mot Spania. En del av treningen er selvfølgelig Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. BRENNHET DUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er begge favoritter til å vinne «Årets spiller» i engelske Premier League. Nå skal de sammen jakte scoringer mot Spania. GUTTASTEMNING: Martin Ødegaard, barbente Erling Braut Haaland og Sander Berge i godt humør på treningen i Marbella. De to sistnevne møtes i semifinalen i FA-cupen senere i vår. BARBENT: Erling Braut Haaland. BRENNHET DUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er begge favoritter til å vinne «Årets spiller» i engelske Premier League. Nå skal de sammen jakte scoringer mot Spania. SMIL: Erling Braut Haaland på vei mot en god klem med sjef for «Marbella Football Center», Andrés Roldán. STJERNEKLEM: Erling Braut Haaland gir en god klem med sjef for «Marbella Football Center», Andrés Roldán. AV BUSSEN: Stefan Strandberg flankert av Erling Braut Haaland. AV BUSSEN: Kaptein Martin Ødegaard. AV BUSSEN: Patrick Berg (t.v.) utveksler en samtale med Mohamed Elyounoussi. SJEF: Ståle Solbakken under pressekonferanse mandag. POPULÆR: Ståle Solbakken får hjelp til å få utstyrt en mikrofon. Foran ham sitter TV 2s Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen. Hva de speider etter er ikke godt å si. FÅR HJELP: Ståle Solbakken sammen med landslagets mediesjef Morten Skjønsberg. forrige neste fullskjerm NØKKELSPILLERE: Erling Braut Haaland i sentrum med Alexander Sørloth og Marin Ødegaard på venstre- og høyresiden.

Solbakken demper forventningene til stjernene: − Jeg tenker på helheten

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å tro at Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24) vil få samme luksus som i klubblagene – når Spania er motstander kommende lørdag.

Mandag snakket Solbakken med pressen i den spanske vårvarmen i forkant av de første kvalifiseringskampene til EM sommeren 2024 – mesterskapet Norge og Solbakken har som sitt store mål å kvalifisere seg til.

Lørdag er giganten Spania første motstander på veien til å nå EM-sluttspillet, som eventuelt vil bli Norges første mesterskap på 24 år.

For Norge handler mye om å få mest mulig ut av Arsenal-kaptein Martin Ødegaard og Manchester City-storscorer Erling Braut Haaland, men landslagssjefen sier at hele laget må bidra.

– Både Martin og Erling er markante skikkelser i verdenssammenheng. Det har man ikke hatt før. Jeg tenker på helheten, hvis vi ser ut som et lag, så er det enklere for dem å være krydderet i tillegg, sier Solbakken til VG.

Info Norges vei til Tyskland-EM i 2024 Spania – Norge, 25. mars

Georgia – Norge, 28. mars

Norge – Skottland, 17. juni

Norge – Kypros, 20. juni

Norge – Georgia, 11. september

Kypros – Norge, 12. oktober

Norge – Spania, 15. oktober

Skottland – Norge, 19. november De to beste lagene fra gruppen går til fotball-EM i 2024. Vis mer

– Det er naivt å tro at Martin skal få ballen i like mange gode posisjoner som for Arsenal, som for Norge mot Spania.

– Det samme med Erling. Han kan ikke regne med å få mange sjanser mot Spania, legger landslagssjefen til.

Dette blir Solbakkens andre kvalik som landslagssjef. VM i Qatar kom ikke Norge seg til. I starten av Solbakkens periode med Norge, våren 2021, etterlyste ekspertene mer av stjernene Ødegaard og Haaland.

– Martin var den spilleren som sto bak flest målsjanser i Nations League-spillet og Erling scoret flest. Vi spilte mot Serbia to ganger, Sverige og Slovenia. Vi fikk det til da, det er små marginer som kan bikke det begge veier. Da er det viktig å ha de beste spillerne i presumptivt gode posisjoner, sier Solbakken.

På mandagens økt i solnedgangen var ikke Ødegaard og Haaland blant spillerne som trente fotball utendørs. Men etter en kort tur på styrkerommet, kom duoen ut sammen med Sander Berge. Haaland tok av sko og sokker, før han tuslet barbent bort i solveggen og kikket på lagkameratene.

GLIS: Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i godt humør før bortekampene mot Spania og Georgia.

Solbakken bekreftet at forsvarsspiller Kristoffer Ajer har meldt forfall til landslagstroppen.

Ajer har ikke vært en del av troppen de siste kampene til Brentford. Klubbtrener Thomas Frank har sagt det dreier seg om en leggskade for Ajer.

Info Dette er Norges landslagstropp til kampene mot Spania og Georgia Keepere: Jacob Karlstrøm, Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik. Forsvar: Fredrik Bjørkan, Birger Meling, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Julian Ryerson. Midtbane: Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Ola Brynhildsen, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Morten Thorsby, Kristian Thorstvedt, Hugo Vetlesen, Martin Ødegaard. Angrep: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth. Kristoffer Vassbakk Ajer (forsvar) har meldt forfall. Vis mer

– Han har jo hatt tre stygge skader, mens jeg har vært trener. Nå har han fått en skade som nok tar noen uker. Han må få orden på kroppen sin, sier Solbakken.

Solbakken avfeide at det er noen forsvarskrise til tross for at en viktig forsvarsbrikke som Leo Skiri Østigård knapt får spilletid på klubblaget Napoli.

– Det man kan ta oss på er at vi ikke orker 90 minutter. Vi har nesten ikke sluppet inn mål før pause.

Tre dager etter oppgjøret bote mot Spania, skal Norge ut i nok en bortekamp mot Georgia og stjernespilleren Khvicha Kvaratskhelia.

De to beste lagene fra gruppe A bestående av Norge, Spania, Georgia, Skottland og Kypros går direkte videre til EM.