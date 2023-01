Etterlengtet Tottenham-opptur: Kane scoret to i målfest

(Crystal Palace – Tottenham 0–4) Etter en tung første omgang borte mot Crystal Palace, vartet Tottenham opp med festfotball i den andre omgangen.

Saken oppdateres!

Faktisk hadde Palace så mange sjanser på rad i den første omgangen at Tottenham-manager Antonio Conte på et tidspunkt bet negler på sidelinjen.

Presset på italieneren har den siste tiden økt. Før kveldens kamp sto Tottenham med kun én seier på de fire siste kampene i Premier League og en femteplass på tabellen.

Tidlig i den andre omgangen, i sin kamp nummer 300 for klubben, innså Harry Kane at det hadde han fått nok av.

På innlegg fra høyre pisket Ivan Perisic ballen mot bakerste stolpe, der steg Kane opp og stanget inn 1–0.

– Det er klasse av Kane, konstanterer Brede Hangeland i Viaplays studio.

Fem minutter senere spilte unggutten Bryan Salvatierra en lekker pasning inn i Crystal Palace sin 16-meter og rett i føttene på Kane. Spissen la til rette og klinket inn 2–0.

Info Slik gikk det i de andre Premier League-kampene onsdag Southampton - Nottingham Forrest 0–1.

Leeds - West Ham 2–2.

Aston Villa - Wolverhampton 1–1. Vis mer

Det ga gjestene energi og Contes menn presset på for flere mål, det fikk de.

67 minutter var spilt da Kane igjen var på farten og sendte en vakker pasning til Son. 30-åringen ventet akkurat litt for lenge til å få et skudd på mål, men var snar da han så at det ikke ville gå. Etter å ha hevet blikket sendte han en lissepasning til Matt Doherty som bredsidet inn 3–0.

Men festen stoppet ikke der, og plutselig var også Son målscorer. Snaue 20 minutter før slutt spilte Kane en høy ball inn i bakrom, den fant Son som klemte til for 4–0 og som kastet maska i feiringen.

Med de første tre poengene i ligaen siden 12. november står Tottenham nå med 33 poeng på 18 kamper. Opp til Manchester United, med én kamp mindre spilt, er det nå to poeng som skiller.

Lørdag venter Portsmouth i FA Cupen, før Arsenal kommer på besøk for et realt derby i neste serierunde.