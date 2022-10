Kommentar

Det er skottene som står i EM-veien nå

TRENGER HJELP: Erling Braut Haaland scorer mål, men også han trenger hjelp for å få Norge til EM-sluttspillet i Tyskland sommeren 2024.

Den ganske kraftige skuffelsen fra 29. september, Ullevaal og møtet med Serbia forsvant litt med EM-trekningen søndag. Sjansene for et EM-sluttspill må sies å være gode.

Trekningen kunne vært så mye, mye verre, Norge havnet i gruppe en. Nederland og Frankrike i gruppe to eller England og Italia i gruppe tre ville fort ført til en pessimisme i nasjonen, selv om landslagsledelsen selvsagt ville holdt fast ved at alt er mulig.

Nå slapp Ståle Solbakken de to verste puljene i kvalifiseringen. Og sånn jeg ser det, blir dette en knallhard kamp mellom to jevne motstandere, Skottland og Norge, om å komme til EM 2024.

Spania er selvsagt storfavoritt i Norges pulje, men ikke umulig å knipe et poeng fra på hjemmebane, som Norge gjorde under Lars Lagerbäck så sent som i 2019. Georgia og Kypros må bare slås, nummer 78 og nummer 110 på FIFA-rankingen som de er.

Vi kan ikke ha frykt mot alle, det går ikke, noen nasjoner skal bare slås.

Info Fakta om EM-trekningen i fotball Slik endte trekningen av EM-kvalifiseriungsgruppene i fotball søndag: Gruppe A: Spania, Skottland, Norge, Georgia, Kypros.

Gruppe B: Nederland, Frankrike, Irland, Hellas, Gibraltar.

Gruppe C: Italia, England, Ukraina, Nord-Makedonia, Malta.

Gruppe D: Kroatia, Wales, Armenia, Tyrkia, Latvia.

Gruppe E: Polen, Tsjekkia, Albania, Færøyene, Moldova.

Gruppe F: Belgia, Østerrike, Sverige, Aserbajdsjan, Estland.

Gruppe G: Ungarn, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Litauen.

Gruppe H: Danmark, Finland, Slovenia, Kasakhstan, Nord-Irland, San Marino.

Gruppe I: Sveits, Israel, Romania, Kosovo, Belarus, Andorra.

Gruppe J: Portugal, Bosnia Hercegovina, Island, Luxembourg, Slovakia, Lichtenstein. De to beste i hver gruppe går direkte til EM. I tillegg er vertsnasjon Tyskland allerede klare. De tre siste EM-billettene deles ut gjennom en playoff, basert på Nations League-rankingen. EM-sluttspillet i Tyskland spilles fra 14. juni til 14. juli 2024. Vis mer

Men det blir mot Skottland, i øyeblikket rangert som nummer 40 at Norge, rangert som nummer 42, bør kjempe om en direkte EM-plass.

Hvis vi tar for oss de 25 siste årene, kalt «moderne tid» så har Norge og Skottland møtt hverandre fem ganger i tellende kamper (sluttspill og kvalifisering). Norge har vunnet to, to kamper har endt uavgjort – og én kamp er tapt.

Det er to nasjoner som har vært veldig jevne i denne perioden. Privatkampene, i 1992, 2003 og 2013, endte med to uavgjorte og en seier til Skottland.

Så det er her kampen kommer til å stå.

Siden 1994 har Norge og Skottland begge vært med i tre sluttspill – Norge i VM 1994, VM 1998 og EM 2000. Skottland i EM 1996, VM 1998 (der de møtte Norge) og nå sist i EM 2020.

Også i folketall er det ganske likt: I Skottland bor det drøyt 5,4 millioner mennesker, i Norge i underkant av 5,4 millioner mennesker.

Skottland var siden årtusenskiftet sjelden i nærheten av et sluttspill, før de klarte å komme seg til EM 2020. De siste årene har laget stadig blitt bedre, med mange spillere fra Premier League. Også på det området er Skottland og Norge ganske like i dag.

Jeg tror Ståle Solbakken er veldig fornøyd med denne trekningen. Norge kunne fått en verre motstander fra både seedingsgruppe en, to og fire. Portugal eller Belgia fra seedingsgruppe en, Frankrike eller England fra seedingsgruppe to, Tyrkia eller Hellas fra seedingsgruppe fire.

For Solbakken og Norge handler det mye om å få løst tre ting før kvalifiseringen starter i mars 2023:

* Finne en stabil keeper som spiller fotball, helst hver uke.

* Utvikle forsvarsspillet, og forsvarsspillere, som tåler å spille forsvar på den måten Solbakken ønsker – i mer enn én omgang. Norge har sluppet inn et mål totalt på de 11 siste 1. omgangene, men åtte mål i 2. omgangene i de samme kampene. Det ble til slutt avgjørende i kampen om seieren i Nations League og rangeringen før EM-trekningen.

* Løse midtbanefloken – hvem passer best med hvem. For den var ikke bra i de siste kampene.

Norge har verdens kanskje beste angriper i Erling Braut Haaland, men han trenger også hjelp – hvis Norge skal komme seg til sitt første sluttspill på 24 år.

Kampene mot Skottland vil avgjøre.