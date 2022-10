SUKSESS: Lars Bohinen lykkes i Stabæk.

Stabæk mot opprykk: Så stor er Bohinen-effekten

(Stabæk – Åsane 4–0/Start – KFUM 3–2) Stabæk styrer mot comeback i eliteserien. Etter at Lars Bohinen kom til Nadderud har poengsnittet økt med nesten ett poeng. Åsane ble lett match mandag kveld.

Etter tapet for Stjørdals/Blink ble Bohinen presentert 19. august. I den drøye måneden etterpå har bærumsklubben økt poengsnittet fra 1,7 i de første 20 kampene til 2,67 på de siste seks. Med Lars Bohinen har Stabæk tatt 16 av 18 mulige poeng med en målforskjell på 20–2.

Stabæk har fem poengs margin ned til KFUM på 3. plass fire kamper før slutt. I neste serierunde møtes nettopp Stabæk og Oslo-klubben på Intility Arena. Johannes Nunez Godoy ga KFUM ledelsen før Eirik Schulze utlignet for formsterke Start før pause i Kristiansand.

STABÆK-SUKSESS: Gift Emmanuel Orban scoret for fjerde kamp på rad i Obos-ligaen.

13 minutter ut i 2. omgang kom målet Start-keeper Jasper Torkildsen ikke kommer til å glemme. 18-åringen feilberegnet innlegget til Moussa Njie fullstendig. Tom Strannegård utlignet for Start med en scoring ni minutter før slutt.

Keeperdramatikken fortsatte. Fem minutter slutt ruste KFUM-keeper Jonas Brauti ut på Levi Eftevaag. Et soleklart rødt kort.

Slik ser det ut i toppen:

Joacim Holtan utnyttet Starts overtall til å gi Start den femte strake seieren på overtid. Unge keeper Torkildsen var banens lykkeligste mann.

På Nadderud tok Stabæk raskt kommandoen.

Det tok 20 minutter før klubbens nigerianske spisskomet, Gift Emmanuel Orban, scoret for fjerde kamp på rad. 20-åringen kom flygende på den bakerste stolpen. Innlegget fra Thor Lange ble ekspedert rett i mål.

Scoringen var nummer 13 for Orban bare siden 7. juli og etter pause hamret han inn sitt mål nummer 14 i Obos-ligaen. Afrikaneren skrev midt i august under for klubben frem til 2026.

Curtis Edwards trygget ledelsen ved å heade inn 2–0. Engelskmannen ble flott servert av Herman Geelmuyden fra høyre kant. Edwards scoret sitt første mål for klubben.

Fredrik Krogstad ble benket av Bohinen, men kom inn for en het Edwards i 2. omgang og dundret inn 3–0 med sitt første spark på ballen.

Ranheim tok en etterlengtet ledelse i Trondheim. Opprykkskandidaten har ikke vunnet siden 8. august. Marcus Johnson Mehnert ordet 1–0 i slutten av 1. omgang mot Sandnes-Ulf, men vestlendingene snudde kampen mot spillets gang i løpet av bare to minutter. Espen Berger satte et godt straffespark før Ingvald Sandvik Halgunset sørget for at Bjarne Berntsens menn ligger an til kvalifisering for eliteserien.

Kongsvinger rykket opp på den siste kvalikplassen med 0–0 hjemme i Kongsvingerhallen mot Sogndal. Det nye kunstgresset på Gjemselund er ikke klar etter omleggingen av kunstgresset. For Sogndal-trener Tore André Flo var det et langt fotballivs aller første seriekamp innendørs.

Grorud måtte spille sin hjemmekamp mot Raufoss på nøytral bane i Mjøndalen. Årsaken er for dårlig flomlys på bunnlagets stadion i Oslo.

Peter Godly Michael ga Raufoss ledelsen på straffe, men totningene utlignet da Gard Simenstad skrudde en corner. Ballen gikk via Grorud-keeper Simen Lillevik og i mål.