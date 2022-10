GLAD: Erling Braut Haaland smilte med Phil Foden på treningen etter 6–3-seieren over Manchester United, hvor begge scoret hat trick.

Guardiola etter Haaland-bragden: − Ingen kan konkurrere med ham

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (51) beskriver Erling Braut Haaland (22) som unik foran onsdagens Champions League-møte med FC København.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jærbuen har scoret 25 mål på karrierens 20 første Champions League-opptredener. Det har ingen andre klart før ham i turneringens historie. Bragden er bare én i en lang rekke av rekorder som Haaland har skrevet siden gjennombruddet for Red Bull Salzburg for drøyt tre år siden.

– Ingen kan konkurrere med Erling på hans alder. Ingen. Tallene hans snakker for seg selv. Vi ser også ting i garderoben som gjør oss glad for å ha ham her, som du ikke ser i statistikkene, sier Guardiola til VG og rundt 40 andre journalister på treningsfeltet til Manchester City.

En utregning av Sky Sports viser at Haaland er i rute til å score 102 mål før sesongen er over hvis han opprettholder hyppigheten på nettkjenningene han har hatt så langt.

Det er nærmest utopi å tro at antallet er oppnåelig, men akkurat nå omtales Haaland som ustoppelig.

– Ja, han er utrolig. Vi er veldig glad som har ham. På trening gjør han til og med enda mer spektakulære ting. Vi er heldige som har Erling med oss, for han er en fantastisk spiller, sier lagkamerat Sergio Gómez, som slo en strøken målgivende til Haalands tredje scoring i 6–3-seieren over Manchester United søndag ettermiddag.

Ifølge Guardiola har det ingenting å si at Haaland er oppvokst i Norge. Ifølge City-treneren viser jærbuen at hvem som helst kan lykkes.

– Du må være ikke født i England eller Italia for å være fotballspiller. Du kan være født hvor som helst. Erling har et naturlig instinkt. Han har også hatt gode trenere og gode medspillere i Norge, Østerrike og Tyskland. Og så er Erling den han er, sier Guardiola.

Han advarer samtidig mot FC København. Det danske storlaget har fått en tøff start på sesongen, men er regjerende seriemestere.

– Vi må være årvåkne. Det er en annerledes sesong, med VM. Vi vet hvor viktige hjemmekampene våre er i Champions League. Jeg vil se nærmere på København i kveld. Jeg vet at de er veldig godt organisert. Vi må være forsiktige. Vi må gi alt i en veldig viktig kamp, sier Guardiola.

Han vil jobbe for at Haaland og lagkameratene ikke slipper seg nedpå og undervurderer danskene. Avspark er klokken 21.00 onsdag kveld.