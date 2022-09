Kommentar

Haaland nærmer seg Solskjær i popularitet

I FOKUS: Erling Braut Haaland, her flankert av landslagssjef Ståle Solbakken (til venstre) og mediesjef Morten Morisbak Skjønsberg (til høyre).

ULLEVAAL STADION (VG) Ole Gunnar Solskjær ble så «stor» at han til og med hadde påvirkning på hvor troppen skulle bo før landskamper. Erling Braut Haaland nøyer seg – foreløpig – med egne pressekonferanser. Og en fysioterapeut.

Har Norge hatt en større fotballstjerne noen gang? Braut Haaland nærmer seg, men det er tvilsomt om noen norsk fotballspiller har hatt større gjennomslag globalt enn det Ole Gunnar Solskjær hadde på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.

I perioden etter seiersmålet hans i Champions League-finalen mot Bayern München i Barcelona i mai 1999, var Solskjær den mest kjente og berømte nordmannen i verden. Det fantes knapt et fotballmiljø som ikke visste hvem gutten fra Kristiansund var, enten du var i Alaska eller New Zealand.

Solskjær kom til Manchester høsten 1996, mest som en lovende spiller på 23 år. Men han brukte kort tid på å markere seg med scoringer, og i løpet av den første sesongen hans i Manchester United hadde han både fått seg hemmelig adresse og telefonnummer.

Forvandlingen var voldsom. Også på landslaget, der det måtte gjøres endringer i pressekonferansene: Alle ville snakke med Solskjær. Det måtte tas hensyn til belastningen.

Ole Gunnar Solskjær er den eneste spilleren jeg kan huske som har hatt en egen pressekonferanse fordi han hadde blitt far.

KAOS: Ole Gunnar Solskjær har returnert til den norske leieren etter å ha overvært fødselen til sønnen Noah.

«Ja, jeg er blitt far. Og han skal hete Noah», sa Solskjær fra podiet i Belgia, dit han hadde returnert til den norske EM-troppen etter å ha reist hjem for å være med på fødselen.

Det var omtrent på den tiden det ble for mye styr å bo på SAS-hotellet på Holbergs plass midt i Oslo sentrum. Autografjegerne lurte over alt, det var kø for å se Solskjær komme ut av hotellet, og husk: Dette var før inntoget av mobiltelefoner og (u)sosiale medier.

Solskjær lurte på om de måtte bo midt i sentrum.

Det ble flytting – til SAS-hotellet ved Fornebu, stille og rolig. Det passet Norges største fotballstjerne. Han fikk være i fred.

Det har vært tilfeller av kaos siden Solskjær også, John Arne Riise og John Carew dukker opp, men ikke på Solskjær-nivå. Martin Ødegaard fikk litt av det da han var gutten alle andre smågutter ønsket å være da han sentret seg inn på A-landslaget før han hadde fylt 16 år.

Men ingen ting som det som er, og som kommer til å eskalere nå. Da Erling Braut Haaland satt på podiet for å få spørsmål fra presse og mediene onsdag, så ventet Norges Fotballforbund i det lengste med å annonsere det. Grunn: Med varsling i god tid fryktet de «invasjon» fra nasjoner som England og Spania.

Så enorm har Erling Braut Haaland spilt seg selv til å være nå. Han scorer mål, mengder med mål, mer enn noen han kan sammenlignes med som 22-åring, han er svær, han er uortodoks, med et tydelig utseende. Og han spiller fotball for en kontroversiell fotballklubb som samtidig er blant de aller beste i verden.

Dermed blir det egne (sjeldne) pressekonferanser, ekstra vakthold – og et voldsomt fokus også på det norske herrelandslaget i fotball. Foreløpig ikke det store problemet, men Norges Fotballforbund er forberedt – og kommer Norge til EM 2024, så eskalerer det ytterligere.

Svenskene hadde sin gullkalv i Zlatan Ibrahimovic, med alt det førte med seg av godt (og noe vondt).

Nå har Norge fått en spiller som, i form av scoringer og personlighet, snart går utenpå selv treneren hans fra tiden i Molde, Ole Gunnar Solskjær.