Tornekrattet og resten av Molde-supporterne fikk oppleve cupfinale på våren tidligere i år. Likevel ønsker de å gå tilbake til det tradisjonelle oppsettet.

Ber klubbene bestemme seg om cupen: − Bør komme med et tydelig svar

Molde FK og Bodø/Glimt vil foreløpig ikke svare på klubbenes ønske for neste års cup. Lagenes supportere ønsker å bevare den slik den har vært.

Jonas Bucher

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I teorien kan Norgesmesterskapet i fotball skrinlegges neste sesong.

Alternativene består av enten å spille cupen i løpet av et kalenderår - slik det ble gjort før pandemien - eller å fordele rundene over to år med finale på våren.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum uttalte seg på personlig grunnlag i VG mandag:

– Vi har ikke noe felles svar fra Molde Fotballklubb ennå. Vi er opptatt av at cupen bevarer sin posisjon. For meg personlig var cupfinale på våren bra. Supporterne var også positive. Spill et gruppespill som i Sverige, og finale i mai, spør du meg, men vi skal ta opp emnet litt bredere.

Supporterklubben Tornekrattet er derimot tydelige på hva de mener om den norske cupen.

– Vi ønsker å bevare cupen slik den har vært med en finale på høsten. Det var jo fint å spille cupfinalen i mai, men det blir liksom ikke noe god sammenheng i det. Det ble kort tid på å planlegge turen med tanke på tifo og så videre, sier styreleder i Tornekrattet, Ronny Stamsvik, til VG.

Stamsvik legger ikke mye bekymring i Stavrums sitat, og føler seg trygg på at supporternes mening blir hørt når et standpunkt skal tas.

– Han uttaler seg personlig og legger til at det må sjekkes ut bredere, så det var vel bare en personlig mening han la til. Jeg ser at det er mange som legger mye i det, men klubben bør ta et standpunkt i saken. Det er jeg enig i, sier Molde-supporteren.

VG har hentet inn ferske tall på en meningsmåling om å spille cupen i tradisjonelt format, ved å snakke med samtlige 32 toppklubber på herresiden. Kun Molde og Bodø/Glimt vil foreløpig ikke svare klart.

– Molde bør komme med et tydelig svar, understreker Stamsvik.

Norsk Supporterallianse (NSA) oppfordrer sterkt til å sette opp cupen slik den ble spilt før 2020. Interesseorganisasjonen har også tatt et tydelig standpunkt på eget nettsted. Overfor VG utdyper talsperson i NSA, Ole Kristian Sandvik:

– Cupen skal avslutte sesongen så langt det er mulig, og det er totalt uaktuelt å skrote den.

Molde og Bodø/Glimt er altså de eneste klubbene i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball som ikke vil gå ut med sin mening om cupens format.

– Vi har foreløpig ikke tatt stilling til dette spørsmålet, sa daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen til VG mandag.

Også i Glimt-supportergruppa J-feltet er ønsket det samme.

– Vi i styret til J-feltet er store tilhengere av at cupen skal arrangeres med finale som en avslutning av fotballsesongen, slik den alltid har vært. At det i det hele tatt er et alternativ å avlyse cupen 2023 er direkte hårreisende, skriver de i en uttalelse til VG.

Styret i J-feltet ønsker også å bevare cupen slik den har vært.

NSA-talsmann Sandvik sier at han ikke overrasket av at det er Molde og Glimt som ikke har tatt stilling til spørsmålet.

– Begge klubbene spiller i Europa, og tenker kanskje mer på seg selv enn andre. Men jeg regner med at de tar til fornuften når de ser at alle de andre klubbene sier det de sier. Da tviler jeg på at de ønsker å ta den kampen, sier Sandvik.

NSA støtter Tornekrattets oppfordring til Molde FK om å opprettholde cup-formatet.

– Det er et bra standpunkt som støttes fullt ut. Det vil alltid være sånn at supporterne og fotballklubben kan være uenige om saker, men jeg håper at fotballklubben i Molde hører på sine egne supportere, sier NSAs talsmann.