Lionel Messi kan ende i USA.

Storavis: Beckhams klubb favoritt til å hente Messi

Lionel Messi kan være på vei til USA.

Det hevder den franske storavisen L’Equipe. Onsdag skriver at det nå går mot at Lionel Messi signerer for Inter Miami.

MLS MLSMajor League Soccer - det øverste nivået i amerikansk fotball. -klubben er eid av David Beckham.

Den siste tiden har ryktene om Messis framtid spredt seg raskt, etter at det ble klart at hans tid i PSG er over.

Barcelona er naturligvis en av klubbene som ønsker å sikre seg sin gamle stjernespiller, men det kan nå vise seg å bli vanskelig. L’Equipe peker på at Messi skal ha et anstrengt forhold til klubbpresident Joan Laporta.

Den spanske avisen Sport melder økonomi som et av hindrene og at Barcelona er avhengig av å selge spillere for å kunne registrere Messi.

Anerkjente The Athletic skriver at flere kilder internt i Inter Miami nå opplever en økende tro på å at Messis signatur skal gå i orden.

Flere medier skriver at en overgang til Saudi Arabia ikke er aktuelt for fotballegenden.