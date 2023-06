Olaus Skarsem tar imot Lerkendal-publikumets hyllest etter sin første scoring mot HamKam.

RBK-heltens tøffe tid: − Rosenborg betyr så utrolig mye for meg

LERKENDAL (VG) (RBK-HamKam 4–0) I månedsvis har Olaus Skarsem (24) sett lagkameratene spille fotball, mens han selv har vært gjennom et skademareritt. Søndag fikk RBK-profilen det han hele veien har drømt om.

– Jeg har sett for meg dette hver eneste dag. Å gjøre det her er nesten uvirkelig. Det betyr veldig mye, sier Olaus Skarsem til VG.

Han ble den store helten på Lerkendal søndag. Han sendte RBK i ledelsen før pause. Så banket han inn det fjerde målet som sikret RBKs klart største seier denne sesongen.

Det har vært en tøff tid for laget Rosenborg, med dårlige resultater og mye kritikk fra supportere og eksperter.

For Olaus Skarsem har det også vært en tung periode. I realiteten er det nærmere ett år med skadeplager som han søndag kunne se tilbake på:

I september i fjor dro han på seg en lyskeskade. Han spilte flere kamper etter dette, men innhoppene ble kortere ettersom smertene ble større.

Først var planen at han skulle være tilbake til sesongoppkjøringen startet i januar. Så ble det utsatt til mars.

I mars kom en ny kontramelding. Midtbanespilleren måtte under kniven igjen. Midten av mai var det nye målet.

Nå er han endelig tilbake. Derfor betyr det veldig mye for Skarsem å gi noe tilbake til klubben han elsker.

Skarsem og Sam Rogers kunne feire for en etterlengtet seier for et hardt presset RBK.

– Det betyr alt. Rosenborg betyr så utrolig mye for meg, og det har det gjort siden jeg kom hit som 13-åring. Det at jeg kan gå ut her og vise meg tilliten verdig. Det ga utrolig mersmak. Jeg tror jeg skal gjøre det igjen, sier Skarsem med et solid glimt i øyet.

Det glimtet har sittet lenger inn tidligere.

– Skadeperioden var utrolig tung. Det er ikke artig å gå inn i gymmen når gutta trener fotball. Da handler det om å ha fokus på det du kan gjøre noe med. Jeg har et godt medisinsk team rundt meg. Arve Næss Arve NæssFysioterapeut i RBK skal ha honnør for å ha stått med en ganske humørsvingende Olaus Skarsem, sier trønderen.

Seieren mot HamKam var også svært viktig for et hardt presset RBK-lag.

– Vi har prøvd å jobbe sammen med å senke skuldrene og slippe oss løs. Vi har satt ting i perspektiv og tenkt at «det er bare fotball», sier Skarsem.

– Hvordan har de siste ukene vært med mye kritikk og press?

– Det er jo ikke artig. Det er tungt. Vi har lyst til å levere tilbake til klubben og fansen som vi elsker. Jeg sa det for noen dager siden at vi skulle vise oss tilliten verdig, sier RBK-helten med et bredt glis.

