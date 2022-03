Thorsby om fotballens samfunnsansvar: − Fullt mulig å drive frem endringer

GENOVA (VG) Landslagsspiller Morten Thorsby (25) mener fotballen «endelig» begynner å ta mer samfunnsansvar. Sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina gjør Italia-proffen svært tilfreds.

Publisert: Nå nettopp

– Fotball og politikk hører selvsagt sammen i mitt hode, det blir feil å si noe annet. Den debatten er død nå. Fotballen er verdens største populærkultur og samfunnsfenomen. Det samler nesten halve verdens befolkning. Det er fullt mulig å drive frem endringer, sier Oslo-gutten Thorsby til VG i hans italienske «hjemby» Genova.

25-åringen er mest kjent for sin fryktløse duellkraft for kystby-klubben Sampdoria i den italienske toppdivisjonen Serie A og på den norske landslagsmidtbanen. Nå er han igang med forberedelsene til privatlandskampene mot Slovakia (fredag) og Armenia (tirsdag).

Han flyttet tidlig utenlands og har banet vei for et økende antall norske spillere i støvellandet. Utenfor banen går han i front for miljøbevissthet og «det grønne skiftet».

I intervjuet med VG tar han opp flere elementer han mener viser at fotballen har «tatt steg» i riktig retning på. Først trekker han frem måten gigantklubbenes «Super League», en foreslått lukket liga for kun de rikeste og største klubbene i verden, brutalt ble slått i bakken på.

– Det var et supporteropprør fra bunnen som startet det. Det var en massiv motstand fra vanlige mennesker. Det knuste fotballtoppenes forslag. Dette og mer til viser at ting har begynt å skje, som ikke skjedde for syv år siden, sier Oslo-gutten og henviser til da han, i slutten av tenårene, begynte å engasjere seg skikkelig.

forrige



fullskjerm neste LANGS KYSTEN: Morten Thorsby (t.v) fra Sampdoria og Leo Skiri Østigård i Genoa spiller for byens to Serie A-lag som begge kjemper om å beholde plassen i toppdivisjonen. 1 av 3 Foto: Vegard Aulstad, VG

Selv om han oftest blir beskrevet som en miljø-mann så har Thorsby tidligere reagert på måten homofili blir sett på utenfor Norge. Han har sett både i Italia, og andre steder, at rasisme i fotballen har måttet ha mang en markering for å sette fokus på utfordringene.

Samtidig tar han opp kvinners rettigheter i sporten som et annet sted man har sett «bevegelse». Og selv var han med på et landslag som med sine Qatar-markeringer i VM-kvalifiseringen til mesterskapet i ørkenstaten, fikk med seg flere lag i arbeidet med å sette fokus på menneskerettigheter.

Nå gir han et anerkjennende nikk til nabolandet etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Det Sverige gjorde, at de tok et veldig tidlig standpunkt og ikke ville spille mot Russland (i denne månedens VM-playoff), var helt avgjørende for at FIFA etter hvert utestengte dem. Folk må tørre å si fra. Det er modig og det viser at slikt må komme nedenfra og opp. Nå har klubber, sponsorer og ledere vært tydelige, sier Thorsby. Polen, Sverige og Tsjekkia, som ble trukket i samme «gruppe» som Russland, var alle tydelige på at det var uaktuelt å spille VM-playoff mot russerne.

Thorsby, som tidligere har sagt at det viktigste han kan gjøre for miljøet er å bli best mulig i fotball, har brukt sin status i Italia til å lansere en egen kampanje med navnet «We Play Green».

Han har møtt den italienske miljøvernministeren og VG får opplyst at Serie A vurderer forslaget om å innlemme kampanjens emblem på spillertrøyene ved en passende anledning i kamp.

Nordmannen har tidligere valgt bil fremfor å fly til kamp, han plukker plast når han er på stranden i Italia med lagkameratene - og ergrer seg over at det ikke er tilrettelagt for sykling i byen i like stor grad som i Nederland. Der ser man stadig landslagsprofilene Virgil van Dijk og Memphis Depay komme syklende til treningsøkter.

Til dette intervjuet kom han kjørende i en Tesla. Foreløpig er det få elektriske biler å se på de flotte veiene i landet.

– Nå har det eksplodert på verdensbasis. Nå snakker de faktisk om det i garderoben her også. Flere spillere vurderer å bytte. Jeg har ikke hørt miljø bli diskutert, som nå, tidligere i min karriere. Jeg merker ting begynner å skje, og nå er bensinprisene så høye så det forhåpentligvis tvinger folk til å skifte, gliser Thorsby.

I 2018 fikk han en norsk talentpris med tittelen «Statoil» på som 18-åring. Det falt ikke like godt i smak hos den daværende miljøbevisste Heerenveen-spilleren. Hør hvorfor:

Thorsby stortrives i Italia og har vært linket til toppklubber som Atalanta. Til sommeren kan det bli en overgang for nordmannen.

Men akkurat nå handler det om å beholde plassen i ligaen, siden Sampdoria har underprestert i lengre tid og kan bli involvert i nedrykksstriden.