TIL FRANSK FOTBALL: Patrick Berg fotografert etter at seriegullet ble sikret borte mot Mjøndalen. Nå ser det ut som ha fortsetter karrieren i Frankrike.

Opplysninger til VG: Enighet om overgang for Patrick Berg

Patrick Berg (24) blir Lens-spiller innen kort tid etter at Bodø/Glimt har akseptert budet fra den franske klubben.

Kun formelle detaljer, som medisinsk test, gjenstår før Berg kan bli presentert som Lens-spiller. Det får VG opplyst fra informert hold.

Etter å ha forhandlet med den franske klubben har Bodø/Glimt fått en tilfredsstillende sum for lagets kaptein.

Etter det VG erfarer betaler Lens over 40 millioner kroner for midtbanespilleren, som hadde ett år igjen av kontrakten med den norske seriemesteren.

Berg reiser til Frankrike fredag for å sluttføre avtalen og blir trolig presentert som Lens-spiller allerede i løpet av dagen.

STJERNETUNG: Lens-midtbanespiller Seko Fofana i duell med Gullballen-vinneren Lionel Messi.

Lens endte som syv i Ligue 1 i fjor og har fortsatt i samme spor denne sesongen. De ligger på sjetteplass med få poeng opp til andre- og tredjeplassen bak suverene PSG.

De to beste lagene går direkte inn i Champions League-gruppespillet, mens tredjeplassen får muligheten gjennom kvalifisering.

Fjerde-, femte- og sjetteplassen går til Europa League og Conference League, med mindre et lag utenfor topp seks vinner den franske cupen.

I Lens kommer Berg trolig til å danne et partnerskap med Seko Fofana, som har dominert stort på midtbanen til den franske klubben denne sesongen.

Byen ligger langt nord i Frankrike, rett sør for Lille, på grensen til Belgia.

Nettavisen og Avisa Nordland skrev tidligere denne uken at representanter fra Lens var på plass i Norge for å forhandle med Bodø/Glimt.

VG har ikke lyktes å få kommentar fra sport manager Håvard Sakariassen eller noen andre i Bodø/Glimt.

Heller ikke Glimt-kapteinen eller hans agent Atte Aneke har besvart VGs henvendelser, men da VG snakket med Berg på Fotballfesten mandag, var han klar på at Glimt burde selge ham i januar.

– Det er litt som det er blitt med kontrakter og fotball. Det er Glimt sin mulighet til å få et økonomisk godt salg for meg som spiller med tanke på at jeg har ett år igjen av kontrakten. Jeg tror også klubben kanskje tenker at det er best å selge meg nå, med tanke på at vi har en erstatter allerede klar i klubben, sier Berg til VG om fremtiden.

– Tror du ærlig talt at du virkelig kan være her ved seriestart i 2022?

– Sånn som ting er nå, er jeg det. Jeg forholder meg til kontrakten jeg har og kommenterer ikke noe utenom det. Jeg har heller ikke pratet med agenten min etter i går. Det har vært et langt døgn med festing og mye god stemning. Vi får sette oss ned med Glimt i neste uke og se hva som blir best for alle, sier Patrick Berg.

Han var Heerenveen-aktuell i sommer. Siden har han styrt Bodø/Glimt-laget til nytt seriegull, Europa-avansement og spilt flere gode landskamper. Glimt-trener Kjetil Knutsen mener alt annet enn Europas fem beste ligaer bør være uaktuelt for Patrick Berg nå.

– Soleklart. Alt annet vil ikke være riktig nivå for ham. Det er min mening, sier Knutsen, selv kåret til årets trener på Fotballfesten etter å ha ledet Glimt til sitt andre strake seriegull.