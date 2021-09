Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ETTER DEBUTEN: Jürgen Klopp tar et godt tak i Kaide Gordon etter at han Liverpool-debuterte mot Norwich i ligacupen denne uken.

Høflig 16-åring til Klopp: − Takk!

16-åringen Kaide Gordon gjorde en oppsiktsvekkende debut for Liverpool mot Norwich i ligacupen. Jürgen Klopp avslører at gutten i tillegg er høflig som få.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Her er lørdagens oddstips!

Klopp valgte å bruke tre debutanter mot Norwich - Kaide Gordon, Conor Bradley og Tyler Morton. Likevel tok Liverpool en trygg 3–0-seier.

– Det første Kaide sa til meg etter kampen, da jeg ville si «gratulerer», var «takk!». Men det var ingen grunn til å være takknemlig - han fortjente det, sier Klopp på sin pressekonferanse etter seieren, gjengitt av Liverpool Echo.

Fredag gjentok Liverpool-manageren sin ros da han hadde sin pressekonferanse foran Brentford-kampen:

– En 16-åring i en seniorkamp. Du finner ikke tusenvis som kan klare det.

les også Hylles av Klopp: – Han har vært utrolig

– Vi har hatt en veldig god sesongoppkjøring, og flere av ungguttene var med oss. Trenerne og støtteapparatet på akademiet gjør en strålende jobb. Det er mange veldig store talenter. Tre spilte mot Norwich, og jeg ble imponert. Det ble alle andre også.

Egentlig kommer Kaide Gordon fra Derby - nivå to-klubben som nå er i akutt økonomisk trøbbel. Der startet han som åtteåring, og allerede som 14-åring spilte han på U16-laget. Han debuterte for Derbys A-lag - under Wayne Rooney - mot Birmingham i romjulen 2020. Da var han nettopp fylt 16.

Her kan du spille på Brentford - Liverpool!

I februar ble det kjent at han skulle til Liverpool, som alt i alt har betalt cirka 35 millioner for Gordon. Det kan komme til å vise seg å være et røverkjøp. Manchester United skal også ha vært med i kampen om Rooneys juvel.

– Han har denne naturlige evnen til å være på rett sted til rett tid inne i feltet, selv når innlegget kommer fra motsatt side. Det er ikke mange talenter som har det, sier Liverpool-assistent Pepijn Lijnders ifølge The Sun.

– Han har scoringene, han har farten. Vi er veldig glad for at han er her hos oss.

les også Klopp om nesten-kollapsen: – Vi ble revet med av vårt eget spill

VG-tips: Brentford - Liverpool

* Nykommer Brentford har på ingen måte gjort skam på seg i høstens Premier League. De holder i en godkjent 9.plass med to seirer, to uavgjort og ett tap. Kun to baklengsmål er solid, og det virker som hele laget er med når de forsvarer seg. Selv Liverpool-boss Jürgen Klopp roste Brentford-forsvaret på fredagens pressekonferanse.

* Hvis vi skal plukke på noe så må det være at fem egne mål er litt lite. De har ingen nye skader, og vil ventelig starte med brorparten av de som stilte mot Wolves sist (2-0-seier).

* Liverpool kan vise til seks seirer og en uavgjort på sine syv kamper i alle sammenhenger i høst. I ligaen er flyten 4-1-0 og 12-1 i mål. Så selv om det rulleres på laget litt i kampene så ser ikke det ut til å ha en negativ effekt på resultatene. Borte har ikke Anfield-klubben røket siden 13.februar, eller på ni ligakamper (8-1-0).

* Vi tror Liverpool finner en åpning i Vest-London lørdag kveld til 1,47 i singleodds. Spillefristen er kl. 18.29 og TV2 Sport Premium sender oppgjøret.