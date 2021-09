TILBAKE: Bergenseren Fredrik Pallesen Knudsen er tilbake i Brann-drakt.

Norsk Regnesentral: Over 50 prosent sjanse for direkte Brann-nedrykk

Tallknuserne i Norsk Regnesentral bekrefter det man allerede visste: Det blir et rotterace i bunnstriden av Eliteserien denne sesongen.

Publisert: Nå nettopp

– 50/50, den tar vi. De to poengene opp gir de en fordel matematisk, men hvis man ser på de siste fire-fem kampene er det vi som har tatt flest poeng, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen til VG.

Norsk Regnesentral har på bestilling fra VG regnet de gjenværende kampene 50 000 ganger på en datamaskin og beregnet 50 000 tilsvarende tabeller.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Der kommer det frem at Brann har 53,4 prosent sjanse for direkte nedrykk, mens det er 63,9 prosent sjanse for at de rykker ned enten via direkte nedrykk eller via kvalik.

– Jeg lar statistikken tale for seg, så har jeg troen på mine lagkamerater og den formen vi er i. Vi må fokusere på prestasjon og levere bra på treningsfeltet. Da vil vi plukke poeng utover høsten, sier Pallesen.

Odd ser trygge ut, mens Sarpsborg 08 ikke skal ta ferie helt ennå.

Nedrykkssjansene Sannsynlighet for direkte nedrykk: 12. plass – Sarpsborg 08: 7,7 prosent

13. plass – Tromsø: 29,5 prosent

14. plass – Mjøndalen: 48,8 prosent

15. plass – Brann: 53,4 prosent

16. plass – Stabæk: 57,9 prosent Sannsynlighet for nedrykk (enten direkte eller via kvalik): 12. plass – Sarpsborg 08: 12,9 prosent

13. plass – Tromsø: 40,3 prosent

14. plass – Mjøndalen: 59,6 prosent

15. plass – Brann: 63,9 prosent

16. plass – Stabæk: 67,0 prosent Forventet antall poeng ved sesongslutt: 12. plass – Sarpsborg 08: 33,9 poeng

13. plass – Tromsø: 29,4 poeng

14. plass – Mjøndalen: 26,6 poeng

15. plass – Brann: 26,5 poeng

16. plass – Stabæk: 26 poeng Kilde: Norsk Regnesentral Vis mer

Statistikken tar ikke for seg lagenes nåværende form. På de fem siste kampene har Brann plukket syv poeng. Det er like mange som serietoer Molde.

Verre er det for Stabæk, Mjøndalen og Tromsø, som alle står med minst fire kamper på rad uten seier. Mjøndalen har ikke vunnet siden 3–0-seieren mot Mjøndalen 10. juli.

– Det høres ut som Norsk Regnesentral for en gangs skyld treffer ganske bra, sier Christian Gauseth.

– Vi har vunnet to av 19 kamper. Å si at det ser lyst ut, det gjør det ikke. Men det er dette som har vært fundamentet vårt - alt har jo stått på spill i siste kamp tre år på rad. Og det har gått bra hver gang. Det er det en grunn til. Så hvis vi klarer å dra frem de kreftene, så går dette helt fint det, fortsetter han.

På Nadderud er det kun én ting som gjelder nå.

– Sjansene er veldig gode for å klare oss. Vi har heng på de andre og er kjempeheldige med tanke på hvor lite poeng vi har tatt, sier Stabæk-sportssjef Torgeir Bjarmann, men mener at laget kommer til å bli mye bedre.

– De må nok regne om, fordi vi kommer til å klare oss, sier Bjarmann med et smil.

Stabæk-stopper Simen Wangberg tror tallknuserne treffer med sannsynligheten.

– Det betyr egentlig ganske lite. Det er fire lag og vi skal møte to av de. Det blir veldig viktige kamper. Det er absolutt mulig å holde seg, statistikkene betyr ikke så veldig mye, sier lagkamerat Fredrik Haugen.

– Det handler om å ta poeng mot de som ligger rundt seg. Vi må få mobilisert sånn at det blir bonuskamper de som i utgangspunktet er tøffe, mener Wangberg, som håper på en offensivitet i spillergruppen.

De gikk imidlertid på en ny smell i cupen denne uken:

De har begge opplevd nedrykksstrid tidligere og vet hva det går i. I 2014 rykket bergenseren Haugen ned til OBOS-ligaen med Brann.

– Brann er litt i samme situasjon. Presset er nok litt større der enn her, men vi har minst like lyst til å holde oss, sier Haugen.

Fredrik Pallesen legger ikke skjul på at det er ekstra mye «trøkk» i Bergen.

– Min erfaring er at det er ganske ille. Supporterne i Bergen bryr seg enormt om at Brann skal holde seg i Eliteserien. Det er fantastisk med engasjement, men når man spiller for Brann er det nesten så man må tenke på andre ting og det man kan gjøre noe med, sier Pallesen – og legger til:

– Jeg har ikke følt noe veldig stor misnøye, det er mer oppbacking fra supporterne. Man får mange kommentarer på at «dette klarer dere».