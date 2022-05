TILBAKE I NORGE: Jens Petter Hauge under søndagens pressekonferanse på Ullevaal.

Hauge om Milan-avskjeden: − Jeg skulle gjerne spilt der resten av karrieren

Tidligere denne uken bant Jens Petter Hauge (22) seg til Eintracht Frankfurt til 2026. Men AC Milan-døren er ikke helt lukket, forteller han.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter å ha blitt solgt fra Bodø/Glimt til den ferske italienske seriemesteren høsten 2020, ble det med den ene sesongen i Milano for bodøværingen. Sist sesong ble kronet med Europa League-troféet sammen med lagkameratene i Eintracht Frankfurt, hvor han har vært på lån det siste året.

– Det var fine dager. Det ble en god sesong i Europa. Man sitter igjen med en utrolig følelse etter noe slikt. Det var fantastisk kult å bli hyllet i byen av fansen. Man får lyst til å vinne flere troféer, sier Hauge om triumfen på en felles pressekonferanse på Ullevaal søndag formiddag.

Det var bare formaliteter som gjenstod før Hauges overgang ble gjort permanent etter sesongen. Overgangssummen skal ha vært i overkant av 100 millioner kroner, og bare et Frankfurt-nedrykk fra Bundesliga ville stoppet overgangen.

Den kreative kantspilleren forteller at han ser frem mot nye sesonger i den tyske storklubben.

– Dette er et flott steg for meg. Vi har vist at vi kan slå de beste lagene i Europa. Det blir fint å spille Champions League med en sånn klubb, sier Hauge.

På direkte spørsmål fra VG om hvordan han vil oppsummere året i Italia, sier Hauge dette:

– Det var et fantastisk år i Milano. Hele byen og garderoben, med den kulturen de har for fotball, var fantastisk. Jeg ser tilbake på det med stolthet. Jeg skulle gjerne spilt resten av karrieren min der, men nå ble det ikke slik, sier Hauge.

Den ferske Europa League-vinneren virker ikke å ville lukke Milan-døren for alltid.

– Skulle muligheten til å dra tilbake by seg, skal man ikke se bort fra at jeg gjør det. Jeg holder jevnlig kontakt med klubben, med støtteapparatet og Paolo Maldini (sportssjef, journ. anm.), sier Hauge til VG.

STARTET STERKT: Jens Petter Hauge tok AC Milan med storm helt innledningsvis. Så ble det mindre og mindre spilletid.

Like etter finalen uttalte Hauge at han håpte at gamleklubben skulle klare å sikre seg det italienske seriemesterskapet. I siste serierunde klarte Stefano Piolos menn nettopp det.

Det var Milans første «scudetto» på ti år.

– Det var herlig å se den sesongen de hadde. At de vant ligaen gjorde godt for meg, slår Hauge fast.

Landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at Hauges tidvis usikre klubbhverdag også har hatt innvirkning på prestasjonene hans på landslaget. Solbakken gikk tidlig ut og kritiserte prestasjonene hans med flagget på brystet.

Landslagssjefen tror derimot at en langtidskontrakt med Frankfurt, som gir forutsigbarhet, samtidig som han har vært med og vunnet det gjeve Europa League-troféet, vil være med på å stabilisere prestasjonene.

– Det har gått veldig i bølger med Jens Petter hos oss. Det har vært perioder hvor han har vært god, og så har han falt litt ut av det. Han har vært en litt ustabil karakter for oss. Det handler nok litt om klubbhverdagen hans, hvor han har vært involvert i to relativt store overganger. Nå kommer han nok inn med masse selvtillit etter det han har oppnådd med Frankfurt, hvor han også ble historisk, sier Solbakken på TV 2s spørsmål.

Sesongen i Tyskland har gitt varierende mengder av spilletid for Hauge. Det tror Solbakken kan være med på å gagne landslaget denne samlingen.

– Han virker lett i kroppen og klar til å bidra. Jens Petter har vært litt inn og ut av laget i Frankfurt, men det kan kanskje være en fordel også. Han har sannsynligvis overskudd, sier Solbakken til et samlet pressekorps.