Lacazette reddet Arsenal: Scoret fire minutter på overtid

(Arsenal - Crystal Palace 2–2) Martin Ødegaard gikk ut, Alexandre Lacazette kom inn - og reddet ett poeng for Arsenal på overtid av overtiden.

– Vi berget ett poeng. Vi ville vinne. Det er noe vi må jobbe med, for å komme tilbake på toppen, sier Arsenal-helt Lacazette på TV 2s sending etter kampen.

Arsenal er på desperat poengjakt, og Pierre-Emerick Aubameyang sendte hjemmelaget i ledelsen etter bare åtte minutter. Det startet med en corner fra Martin Ødegaard, Pepe spilte vegg og skjøt, Vicente Guita reddet, men ga retur. På bakerste stolpe sto Aubameyang klar og satte ballen pent i mål med venstrefoten.

Men det lugger og butter imot for Arsenal.

Snudde kampen

Og Crystal Palace var gode mandag kveld. De jaget ballen og jaget et mål, og fem minutter ut i 2. omgang fikk Christian Benteke betalt for solid jobb. Da Thomas Partey mistet ballen i en duell, så sto Benteke klar. Ballen kom hans vei, lekende lett gikk han mot mål, satte en dragning, skjøt langs bakken fra distanse, ballen gikk helt i hjørnet til venstre for Aaron Ramsdale og i mål.

Og knappe 20 minutter senere hadde gjestene snudd kampen i London-derbyet. Odsonne Edouard banket ballen via tverrliggeren i mål, etter at Simba Lokonga mistet ballen på egen halvdel.

GAMMEL ARSENAL-HELT: Patrick Vieira på sidelinjen mot Arsenal som Crystal Palace-manager mandag kveld.

Crystal Palace-manager Patrick Vieira (45) var bare sekunder fra å ta tre poeng mot sin gamle klubb. Han fikk aldri oppleve Emirates som hjemmebane, men på gamle Highbury vant han tre seriegull og fire FA-cup-titler med Arsenal fra 1996 til 2005. Han er en av de aller største Arsenal-heltene og denne kvelden var han på vei mot en av sine største skalper som manager.

Men etter 94 minutter og 25 sekunder sank den store franskmannen skuffet sammen på sidelinjen, da landsmannen Alexandre Lacazette ødela det som så ut som en festkveld og rappet to poeng fra Crystal Palace.

SCORET: Odsonne Edouard scoret etter 73 minutter.

Slo tilbake

Martin Ødegaard ble byttet ut etter halvspilt 2. omgang.

TV 2-ekspert Erik Huseklepp mener Ødegaard må heve seg fra det trygge, for å lykkes mer.

– Han må tørre og spille de vanskelige pasningen, for han kan jo det. Men da må han våge og feile, sier Huseklepp på sending.

Inn kom Alexandre Lacazette. Han kom på banen med enorme mengder energi og vilje, som umiddelbart smittet over på publikum. Støynivået på Emirates steg betraktelig. Og etter fire minutter på banen, i det 72. minutt, siktet og styrte franskmannen nesten ballen i mål for hjemmelaget.

Men han gjorde det mer spektakulært enn det. Da håpet nesten var ute, etter 94 minutter fikk han betalt, han satte ballen i mål til ellevill jubel og sørget for poengdeling.