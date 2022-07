FORTVILER: Kristoffer Tokstad hadde en enorm mulighet til å sende Strømsgodset i føringen like etter pause.

Tokstad fortvilte etter kjempebom i målløst oppgjør

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Odd 0–0) Strømgodset-vingen Kristoffer Tokstad (31) var en av flere som sløste med sjansene. Dermed endte det målløst på Marienlyst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Les også Dette vet vi så langt om VAR i Norge: – Vil gjøre Eliteserien til et mer attraktivt produkt Et eget VAR-rom i Oslo, over 50 dommere involvert og titalls millioner i kostnader.

Det var like etter pause at kampens klart største sjanse tilfalt vertenes venstreving. Johan Hove banket inn et skudd for styring, og på bakerste stolpe sto Tokstad mutters alene.

Målet var mer eller mindre vidåpent, men ballen skled av foten og gikk isteden en halvmeter til side for stolpen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Da heller ingen av lagkameratene eller motstanderne klarte å få ballen i mål, spilte gjestene Odd uavgjort for første gang denne sesongen. De sto med seks seirer og syv tap før denne kampen.

– Vi klarer ikke å score. Det er bare derfor vi ikke vinner denne kampen, sier Godsets Lars-Jørgen Salvesen til Eurosport.

– Odd gjør det vanskelig for oss i 5-4-1. Det er ikke god nok kvalitet av oss i boksen til å få scoring. Isolert sett er det en kamp vi skal vinne. Det er skuffende. Nå er det to kamper som vi ikke har scoret mål, fortsetter Salvesen.

Strømsgodset tapte 1–0 i Ålesund sist.

Kitolano nærmest

For Odd var det Joshua Kitolano som var klart nærmest scoring – først da han helt umarkert headet ballen like utenfor stolpen i første omgang, deretter da Viljar Myhra reddet med en sterk hånd etter en flott gjennomløping av indreløperen.

Strømsgodset pumpet gjentatte innlegg inn i boksen til gjestene, men Lars-Jørgen Salvesen ble nedkjempet av stopperne til Odd. Han ropte på straffe ved flere anledninger, men fikk aldri medhold hos dommer Daniel Higraff.

Fantom-keeper

Noen minutter før slutt var Godset-kapteinen Gustav Valsvik nær scoring på et knallhardt langskudd, men Odd-keeper Leopold Wahlstedt var oppe med venstrehånden og reddet strålende.

– Det er solid å holde nullen her, sier Odds Steffen Hagen til Eurosport.

– Vi har vært ganske solide i det siste. Vi har et par sjanser til å vinne også. Og så er det viktig å stå imot for å unngå baklengs på slutten. Vi er her først og fremst for å hente ett poeng.

– Halvveis fornøyd

Godset-trener Håkon Wibe-Lund sier dette til Eurosport:

– Vi kjører 2. omgang. De ligger lavt 5–4–1. Vi skulle gjerne ha skapt mer. Vi får si oss halvveis fornøyd med ett poeng, mener Wibe-Lund.

– Jeg sa på forhånd at «Godset-Odd blir i hvert fall ikke 0–0». Men det ble det ...

Kapteinen Gustav Valsvik var skuffet over at det ikke ble seier:

– Vi spiller en solid kamp, men det siste lille mangler. Odd ligger der med fem bak der, og det er vanskelig.

Odds Espen Ruud til Eurosport:

– Godset hadde fire seirer på rad, så det er vanskelig. Det er årets første uavgjorte kamp. Det er okay. Dessverre skaper vi ikke så mye offensivt.