DISKUTERES: Erling Braut Haaland er på vei bort fra Borussia Dortmund.

Klopp vil ikke ha Haaland: − Galskap

Erling Braut Haaland (21) er trolig det heteste navnet på overgangsmarkedet. Nå knuser Jürgen Klopp (54) drømmene til Liverpool-supportere som ønsker seg nordmannen til klubben.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi kommer ikke til å gå inn på noe der, sier Klopp.

Ordene faller i et eksklusivt intervju med tyske Bild. Avisen spør manageren om Haaland ikke er en spiller Liverpool vil kjøpe. Svaret fra Klopp er nei. Ifølge 54-åringen er den økonomiske pakken de er forespeilet for høy for dem.

– Tallene på bordet er galskap. Vi er ikke i nærheten av dem. For å være ærlig, ønsker jeg det ikke. Det vil ikke være gøy, sier Klopp.

Haaland har scoret 80 mål på 83 kamper for Borussia Dortmund siden januar 2020. Med en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner i kontrakten med tyskerne, som skal kunne aktiveres til sommeren, er nordmannen den mest ettertraktede spilleren på overgangsmarkedet sammen med Kylian Mbappé.

Franskmannens avtale med Paris Saint-Germain går ut etter sesongen.

Bild har tidligere hevdet at det er snakk om over 3,5 milliarder kroner totalt for å signere Haaland. Det inkluderer, ifølge den tyske avisen, rundt 400 millioner kroner i årslønn til spissen over fem sesonger. I tillegg skal det være honorarer til agentene Mino Raiola og Alfie Haaland.

Sistnevnte har ikke ønsket å kommentere disse summene overfor VG.

Etter lørdagens kamp mot RB Leipzig intervjuet VG Dortmund-leder Sebastian Kehl. Han opplyste at det på nåværende tidspunkt ikke er dialog med Haaland om en mulig kontraktsforlengelse.

Real Madrid og Manchester City skal være favorittene til å sikre seg Haaland. Ingen av dem har uttalt problemer med lønnskravet.