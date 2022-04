SCORINGSKAMERATER: Kristian Eriksen (foran) og Jonas Enkerud fortsatte scoringene fra Obos-ligaen i lørdagens debut i eliteserien.

Eriksen tilbys ny kontrakt – vil fortsette i barnehagen

HAMAR (VG) Rosenborg skal ha ønsket seg Kristian Eriksen helt opp mot seriestart. Nå diskuterer 26-åringen ny kontrakt med HamKam. Men spissen skal fortsette å dele arbeidstiden som fotballproff med jobb i barnehage.

Eriksen leverte 13 mål og ni målgivende pasninger da HamKam rykket opp i fjor. Han åpnet poengkontoen direkte med scoring og målgivende i den underholdende åpningskampen mot Lillestrøm.

Nå kan det bli mer penger på lønnskontoen også.

– Espen har kommet med et kontraktsforslag. Så får vi se hva som skjer, sier Eriksen og viser til HamKams sportssjef Espen Olsen.

– Har du for lav lønn?

– Det får du spørre Espen Olsen om, svarer Eriksen som i 2020 drev egentrening i et halvt år etter at Elverum i 3. divisjon ikke fikk drive virksomheten på grunn av pandemien. Til slutt fikk han lov til å komme tilbake til HamKam i Obos-ligaen.

Resten er et ren eventyrhistorie. Nå spiller han på en kontrakt som varer ut neste sesong.

– HamKam har vært litt trege med å verdsette spillere som kommer fra Hamar. Jeg håper at klubben kan sette litt mer pris de som kommer her lokalt fra, sier Kristian Eriksen i pressesonen etter å ha vært banens beste spiller i eliteseriedebuten.

– Hvor lang kontrakt ønsker du å skrive?

– Vanskelig å si. Det er en diskusjon jeg må ta både med agent og klubb, svarer han.

– Jeg hadde håpet at Kamerater var mer enn bare et slagord, ble Eriksen sitert på i Hamar Arbeiderblad etter at Hamarkameratene avslo flere tilbud fra Rosenborg og tidligere HamKams opprykkstrener Kjetil Rekdal.

RBK skal ha kommet med tre bud. Det siste kom ifølge Espen Olsen 10. mars. Men sportssjefen bekrefter at saken ikke ble lagt helt død før det norske overgangsvinduet stengte denne uken.

– Det var litt dialog gjennom agentene til Kristian som prøvde å få det til, men det kom aldri noe bud. Det hadde ikke trengt å komme heller. Det har de fått beskjed om. Det skjedde de siste dagene inn mot at vinduet stengte, men det var ikke noe drama siste dagen, opplyser Olsen.

Han vil kommentere hvor mye RBK har budt for HamKams juvel.

– Men det har vært altfor lite. Han er mye mer verdt for oss enn hva Rosenborg kan betale. Han skal være i HamKam. Så får vi se hva som skjer fremover, sier Olsen.

– Det har selvfølgelig vært et trøkk på meg. Men nå har jeg lagt lokk på det. Jeg har kvernet meg ferdig med det. Hodet mitt er innstilt på HamKam videre, sier Kristian Eriksen.

Han bekrefter at han fortsetter deltidsjobben i Vestenga barnehage. Den har vært viktig for ham.

– Jeg har jobbet 40 prosent til nå og går ned til 15 prosent stilling nå. Barnehagen har tilrettelagt fint for meg og jeg ønsker å gi noe tilbake før jeg eventuelt forsvinner, sier han.

– Det er opp til Kristian selv. Når han leverer den energien han gjør, så kan han gjøre som han vil. Han kunne kanskje levert enda mer til oss om han hadde jobbet mindre i barnehagen. Men han ønsker å jobbe der lite grann fordi det gir ham energi og noe annet å tenke på. Det respekterer vi, understreker Espen Olsen om den uvanlige jobbkombinasjonen.