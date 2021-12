KVALIK I VENTE: Fredrik Pallesen Knudsen er klar for den avgjørende kvalifiseringskampen mot Jerv på Intility Arena. Her er Brann-stopperen fra oppgjøret mot Vålerenga på nettopp Intility i oktober.

Brann-stopperen før kvalik-finalen: − Det er jo skandale om vi ikke vinner

BERGEN (VG) Første hinder er passert for å unngå nedrykk for Brann. Nå gjenstår den siste oppgaven for å berge plassen på øverste nivå.

Publisert: Nå nettopp

For etter søndagens livsviktige seier mot Sarpsborg 08 tok Brann kvalifiseringsplassen, og sikret seg en ny mulighet til å redde plassen i Eliteserien.

Onsdag venter Jerv på Intility Arena i den avgjørende kvalifiseringskampen. Grimstad-klubben trenes av bergenseren Arne Sandstø (55), og han er helt klar på at favorittstempelet ligger på Brann.

– De skal være bedre enn oss, og det er en skandale hvis ikke de slår oss, sa Sandstø under Fotballrunden på Discovery+ søndag kveld.

– Selvfølgelig er det det. Det er jo en skandale om vi ikke vinner. Så får vi se da, hvem som kommer seirende ut av det, sier Fredrik Pallesen Knudsen til VG under mandagens trening.

– Det får han si. Han prøver selvfølgelig å legge alt presset over på oss, så får vi gjøre som vi gjør, sier David Møller Wolfe til VG.

Brann-trener Eirik Horneland er enig i at hans mannskap er favoritter, men velger ikke å bruke like sterke ord som sin trenerkollega.

– Jeg er ikke så god som han på overskrifter. Jeg er litt mer nøktern. Vi gleder oss veldig til onsdag, så får vi hvem som har mest å fare med der. Så lar vi kampen gå, og ser til slutt hvem som er det beste laget, sier Horneland til VG.

– Det er naturlig at eliteserielaget er favoritt. Det er en forholdsvis enkel analyse, så får vi se om det blir sånn i virkeligheten. Det kommer til å bli tett, og en vanskelig kamp for begge lag.

Arne Sandstø har ikke besvart VGs henvendelser.

Etter kampslutt mot Sarpsborg 08 søndag kveld, gjensto det bare 72 timer før den avgjørende kvalifiseringskampen sparkes i gang mot Jerv.

– Hva gjør du konkret for å sikre at spillerne ikke blir utladet før Jerv-kampen etter det enorme presset som var søndag?

– Vi har prøvd å rette fokuset med en gang over på det som kommer, slik at vi får lagt fra oss det som skjedde på søndag. Det var en fin stund for oss i går, så må vi utnytte det vi gjorde slik at vi får effekt av det, sier Horneland.

Under mandagens trening utenfor Brann Stadion er humøret i spillergruppen godt, og det virker som at de har klart å flytte fokuset over på Jerv-kampen.

– Jeg synes fokuset vårt er bra. Vi jobber bra med å snu hodene våre rett etter kampen. Det er en fantastisk mulighet for oss å få spille denne kampen. Vi har jobbet for å få den sjansen, sier Sivert Heltne Nilsen til VG.

Wolfe ble den store Brann-helten da han med mål og assist bidro til at det endte 2–1 mot Sarpsborg, og dermed reddet kvalifiseringsplassen. Søndag kveld var han høyt oppe, men han mener han har landet igjen mandag.

– Ja, det føler jeg. Nå er øynene mine rettet mot onsdag, og så får familie og venner suge på den karamellen litt lenger enn meg, sier Wolfe.

– Hvor vanskelig er det å skulle rette fokuset inn mot en ny viktig kamp så kort tid etter en annen avgjørende kamp?

– Det kan jo være utfordrende det, men nå har vi fått denne sjansen og da er vi nødt til å gjøre alt som er i vår makt for å gripe den. Da er det bare å legge vekk kampen fra søndag, og rette fokus inn mot onsdag, sier Wolfe.

– Det er deilig da. At fotball betyr noe. Det er kjedelig å spille kamper som ikke betyr så veldig mye. Vi gleder oss, og jeg kjenner i kroppen og i gruppen at det er en spenning som venter på å komme ut, sier Pallesen Knudsen.

Etter en utfordrende sesong på mange måter, som flere ganger har sett mørk ut med tanke på nedrykk, er det nå altså bare Jerv som står mellom Brann og fornyet eliteseriekontrakt.

Der Brann stort sett har tapt denne sesongen (14 tap), og bare vunnet fem kamper, møter de en motstander som har blitt vant til å vinne fotballkamper. Til tross for at det stoppet litt på tampen av sesongen med kun én seier på de siste fem kampene, har Jerv vunnet 15 kamper i Obos-ligaen.

Sørlendingene endte til slutt som nummer tre, og måtte da bare ut i én kvalifiseringskamp før møtet med 14. plassen fra Eliteserien. I den møtte de KFUM Oslo, og kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Der avgjorde Kristian Novak med en iskald panenka-straffe:

– Det er en vanskelig oppgave. Det er et lag som har vunnet mye fotballkamper i år. Et lag som spiller med bra selvtillit. Et lag som har alt å vinne, men en oppgave vi gleder oss til å ta fatt på, sier Horneland om motstanderne fra Grimstad.

– Jeg har fulgt med Jerv egentlig hele sesongen, og jeg synes det er et meget bra lag. De er sterke fysisk, og har noen kvalitetsspillere på topp. Sandstø har gjort en god jobb der, sier Heltne Nilsen, før han kommer med en liten spådom:

– Det blir jevnt. I kvalikkamper er det små marginer som kan avgjøre, så det gjelder å være konsentrert og på hele veien.

Kvalik-finalen mellom Brann og Jerv har avspark klokken 19:00 onsdag, og vises på MAX og Discovery+.