FLYTTER SØROVER: Runar Espejord forlater Tromsø og skal spille for Bodø/Glimt i år.

Espejord bekreftet klar for Bodø/Glimt: − Forhåpentligvis blir jeg fort vant til fargen

Etter lengre tids dragkamp, kunne Bodø/Glimt onsdag bekrefte at Runar Espejord blir klubben nye spiss.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Espejord har tilbrakt det siste halvannet året på lån i moderklubben Tromsø, lånt ut fra nederlandske Heerenveen. Han har kontrakt med Æresdivisjonen-klubben til sommeren 2022, men er nå klar for Bodø/Glimt.

Det bekreftet Bodø/Glimt selv onsdag ettermiddag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det føles veldig bra. Det har vært mye de siste ukene så det er greit å endelig få det på plass. Jeg ser frem til å spille for den regjerende seriemesteren, sier Espejord til klubbens nettside.

Som tidligere Tromsø-spiller, legger ikke Espejord skjul på at det blir litt spesielt å spille for Bodø/Glimt.

– Forhåpentligvis blir jeg fort vant til fargen, kanskje gult BLIR kult, sier han og ler før han utdyper:

BYTTE: Runar Espejord skal spille i Glimts gule trøye neste år (men blir ikke lagkamerat med Patrick Berg, som er i bakgrunnen her).

– Det blir jo litt spesielt ettersom jeg har vært TIL-gutt hele livet. Jeg må nok legge de følelsene til side for å få gjort en sinnssyk jobb i Glimt, sier han.

Ifølge VGs opplysninger betaler Bodø/Glimt mellom 2 og 3 millioner kroner for Espejord.

Bodø/Glimt, som vant Eliteserien i både 2020 og 2021, har mistet flere av klubbens sentrale angrepsspillere de siste sesongene. Fra 2020-laget forsvant supertrioen Kasper Junker, Jens Petter Hauge og Philip Zinckernagel, mens toppscoreren i 2021-sesongen, Erik Botheim ble solgt til russiske Krasnodar. Ifølge VGs opplysninger skal Botheim ha blitt solgt for rundt 80 millioner kroner, med mulighet for at summen kan stige til 100 millioner kroner.

Espejord har slitt mye med skader tidligere:

Tidligere denne uken ble det også klart at Amahl Pellegrino har forlenget kontrakten med Bodø/Glimt. Gaute Vetti og Brice Wembangomo har også signert for fjorårets seriemestere, mens Patrick Berg og Fredrik Bjørkan har forlatt klubben til fordel for henholdsvis franske Lens og tyske Hertha Berlin.

Espejord har bare spilt åtte kamper for Heerenveen siden han gikk dit i januar 2020. Espejord gikk til Heerenveen etter å ha scoret 25 mål på 106 kamper for Tromsø fra 2013–2019.

Espejord var på banen i 17 seriekamper for Tromsø i 2021, uten å score et eneste mål. Han var imidlertid fryktelig nære da han vartet opp med et ellevilt soloraid for Tromsø mot Vålerenga:

Tidligere onsdag dukket Espejord opp inne på nettsidene til Bodø/Glimt. Under kategorien «angrepsspillere» sto Runar Espejord oppført som Bodø/Glimt-spiller på glimt.no. Litt senere onsdag formiddag ble han fjernet fra nordlendingenes lagoversikt.

Bildet under er hentet fra tidligere onsdag formiddag, mens han var oppført:

Innholdsprodusent i Bodø/Glimt, Niklas Aune Johnsen, tok til Twitter og vitset om Espejord-oppføringen da Avisa Nordland og VG plukket det opp:

– God dag for glimt.no ... Hadde jeg bare visst hvordan jeg fjerner han!, skrev han.

Da feilen ble rettet opp, fulgte han opp med følgende tweet:

– Ingenting gir meg hvilepuls som når glimt.no/lag er helt hundre prosent oppdatert og ryddig.

Her får du siste nytt fra Eliteserien: