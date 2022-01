Bodø/Glimt kan ha avslørt Espejord-overgang – sto oppført som Glimt-spiller

Runar Espejord har blitt koblet til Bodø/Glimt den siste tiden, og onsdag sto 25-åringen oppført som Glimt-spiller inne på seriemesternes egne nettsider.

Under kategorien «angrepsspillere» sto Runar Espejord oppført som Bodø/Glimt-spiller på glimt.no. Litt senere onsdag formiddag ble han fjernet fra nordlendingenes lagoversikt, men den norske seriemesteren kan – noe prematurt – ha avslørt overgangen.

Litt lenger nede i saken kan du se skjermdumpen fra glimt.no, som i gult på hvitt viser Espejord oppført som Glimt-spiller.

Ifølge VGs opplysninger er ikke alle detaljene i boks helt ennå, men alt tyder på at det går i orden. At Espejord sto oppført som Bodø/Glimt-spiller underbygger VGs opplysninger, og det tyder på at en bekreftelse ikke er altfor langt unna.

Bildet under er hentet fra tidligere onsdag formiddag, mens han var oppført:

Innholdsprodusent i Bodø/Glimt, Niklas Aune Johnsen, tok til Twitter og vitset om Espejord-oppføringen da Avisa Nordland og VG plukket det opp:

– God dag for glimt.no ... Hadde jeg bare visst hvordan jeg fjerner han!, skrev han.

Da feilen ble rettet opp, fulgte han opp med følgende tweet:

– Ingenting gir meg hvilepuls som når glimt.no/lag er helt hundre prosent oppdatert og ryddig.

Espejord har tilbrakt det siste halvannet året på lån i moderklubben Tromsø, men er fortsatt eid av nederlandske Heerenveen. Han har kontrakt med Æresdivisjonen-klubben til sommeren 2022, men det meste tyder på at han spiller for seriemester Bodø/Glimt kommende sesong.

Han har bare spilt åtte kamper for Heerenveen siden han gikk dit i januar 2020.

Espejord var på banen i 17 seriekamper for Tromsø i 2021, uten å score et eneste mål. Han var imidlertid fryktelig nære da han vartet opp med et ellevilt soloraid for Tromsø mot Vålerenga: