FIKK JULING: John Arne Riise og Avaldsnes hang med den første halvtimen, men ble etter hvert grundig slått borte mot Vålerenga.

Nytt stortap for Riise og Avaldsnes: − God lærepenge for oss

VALLE (VG) (Vålerenga – Avaldsnes 6–0) For andre gang denne sesongen tapte Avaldsnes med rekordstore seks mål. Denne gang mot Vålerenga, som med seieren tok over førsteplassen i Toppserien.

Publisert: Nå nettopp

John Arne Riises trenerkarriere i Avaldsnes startet med tap i de tre første kampene i Toppserien og 0–11 i målforskjell, men laget kom til Oslo og kampen mot Vålerenga med fire poeng på de siste to kampene.

Vålerenga hadde på sin side vunnet sine seks første kamper i sesongen, og var den store favoritten i søndagens kamp.

Og det med god grunn. Til slutt vant Vålerenga søndagens kamp hele 6–0.

– Vi lå bra den første halvtimen, men vi spiller mot det som for øyeblikket er Norges beste lag, så det er en god lærepenge for oss, sa Riise i et intervju vist på storskjermen i pausen.

– Med det unge laget vi har, så tenker vi på utvikling. Vi lærer mye av å spille mot så gode spillere. Vi skal fortsette som vi gjør, og jentene sitter igjen med mye læring fra denne kampen, sa Riise.

JUBEL: Vålerenga-spillerne fikk mye å juble for i søndagens kamp.

Vålerenga og Avaldsnes startet med hver sin landslagsprofil på topp i de to tidligere lagvenninnene Elise Thorsnes (130 landskamper) og Karina Sævik (29 landskamper), og det var etter hvert Vålerengas Thorsnes som skulle få mest å juble for.

Avaldsnes forsvarte seg lenge godt i en dyp 4–5–1-formasjon, men like etter at halvtimen var spilt kom to Vålerenga-mål på to minutter etter hjørnespark – det første fra Agnete Nielsen, det andre fra nevnte Thorsnes.

På overtid i den første omgangen økte Janni Thomsen ledelsen til 3–0 med et fint skudd fra 12–13 meter.

I den andre omgangen hadde Vålerenga full kontroll, og vant til slutt 6–0 etter scoringer fra Nielsen, Thorsnes og Thomsen.

Det er andre gang denne sesongen at Avaldsnes taper med seks mål, etter at de også i serieåpningen mot Rosenborg tapte 0–6. Rogalands-klubben spilte sin første sesong i Toppserien i 2013, og hadde et 0–5-tap mot Arna-Bjørnar i 2014 som sitt største tap i Toppserien før årets sesong.

TUNG KAMP: John Arne Riise ute på banen i forbindelse med at Evelyn Badu lå nede med skade i den første omgangen.

Storseieren sender Vålerenga opp til topp på tabellen. Brann lå før runden foran på flere scorede mål, men de har foreløpig ikke klart å svare på Vålerengas storseier.

Branns kamp mot Kolbotn startet en halvtime etter Vålerengas kamp, men et drøyt kvarter ut i den andre omgangen leder Brann «kun» 2–1.

Medaljejagende Rosenborg gikk på en overraskende smell og tapte 0–1 hjemme mot Lyn.

Info Resultater fra den 7.-runden i Toppserien Lørdag 30. april: Stabæk – Røa 1–0 Søndag 1. mai Vålerenga – Avaldsnes 6–0 Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 1–0 Rosenborg – Lyn 0–1 Brann – Kolbotn 1–1 (kampen pågår – følg her i VGLive) Vis mer

Toppserien skal i 2022 avsluttes med to sluttspill. De fire beste lagene etter de første 18 ordinære serierundene møtes til et sluttspill om seieren i Toppserien, mens de seks nederste lagene møter de to øverste lagene fra 1. divisjon til et eget sluttspill.

De to dårligste lagene i det sluttspillet må spille i 1. divisjon neste sesong.

Divisjonssystemet har fått en del kritikk, ettersom poengene fra de 18 første kampene ikke får noen betydning for lagene fra 5. til 10. plass i Toppserien videre inn i sluttspillet deres.

For topplagene har det imidlertid en betydning. Beste lag tar med seg seks poeng, nummer to fire poeng, nummer tre to poeng, mens nummer fire starter sluttspillet med null poeng.

Info Kamper mellom Rosenborg, Vålerenga og Brann 18. april: Brann – Rosenborg 2–1

8. mai: Vålerenga – Brann

28. mai: Vålerenga – Rosenborg

5. juni: Brann – Vålerenga

12. juni: Rosenborg – Brann

18. juni: Rosenborg – Vålerenga Vis mer

Kampen om førsteplassen ser i første rekke ut til å stå mellom Brann, Vålerenga og Rosenborg.

Brann vant hjemme mot Rosenborg tidligere i sesongen, og neste søndag kommer den neste toppkampen. Da er det fjorårets seriemestere Brann som kommer til Oslo og skal prøve å bli det første poenget som tar poeng mot Vålerenga.