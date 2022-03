Kommentar

Thorstvedt er gull verdt for Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

GODT INNHOPP: Kristian Thorstvedt.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Slovakia 2–0) De kom sent, men godt – Norges to største fotballstjerner tok ansvar da det så ut som denne litt intetsigende treningskampen skulle ende 0–0. Og det gjorde godt, for både Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard – og ikke minst landslagssjef Ståle Solbakken.

For prestasjonen mot Slovakia var det som kalles «middels». Det var kanskje ikke mer å forvente, det var hverken dårlig eller bra. Og vi satt nok alle og ventet på litt Haaland-magi, vi ventet på at Ødegaard skulle stille inn siktet – det var det som kunne redde kvelden, som kunne bli en snakkis etter kampen.

Men det varte og det rakk, og det skjedde ikke før Kristian Thorstvedt kom på banen.

Tilfeldig?

Neppe.

Keeper-sønnen har en god tendens til å få målpoeng i landskamper, og de 20 minuttene han fikk mot Slovakia, de brukte Thorstvedt godt.

Da Sander Berge hadde gjort sitt denne kvelden, og fått vist litt, men også at han kan så mye bedre, var det enter Thorstvedt. Seks minutter gikk det, så traff Thorstvedt Erling Braut Haaland med den forløsende pasningen.

Det var første gang i kampen at Haaland var fri.

Da var det ingen tvil: 1–0, 77 minutter.

Og gleden virket å være så stor at gutta fant ut at et Slovakia, som nå slet med å jobbe hjem, fort kunne påføres mer smerte. Igjen var Thorstvedt og Haaland involvert, før ballen havnet hos kapteinen. Martin Ødegaard stilte inn siktet – og ballen føk i krysset.

Det som i 76 minutter hadde sett ut som den tredje strake målløse kampen fra Norges side, den sto fire minutter senere 2–0.

Det er en grunn til at det heter «treningskamper». Ofte kommer de i perioder der spillerne har mye annet å tenke på, som serieavslutning, for eksempel. Du vil helst ikke bli skadet, ikke nå som mye skal avgjøres, og vi var vitne til en sånn type kamp på Ullevaal fredag kveld.

Men det hadde ikke noe med at spillerne ikke ville, det var bare noe som manglet, iblandet mange gode tilløp, og det ble mye «nesten». Mohamed Elyounoussi skjøt i tverrliggeren, Martin Ødegaard fikk et godt skudd reddet. Norge hadde seks målsjanser før Thorstvedt kom på banen – og null mål. Og Ståle Solbakken så et lag som manglet det siste lille ekstra.

Helt til Kristian Thorstvedt entret banen, tre sjanser og to mål senere var kampen avgjort.

At Thorstvedt blir viktig for Norge i juni, det er det liten tvil om. Det samme blir selvsagt Haaland, som ikke viste all verden – men akkurat nok til at ingen kan si noe på det han presterte. Han har mer inne, selv om tankene nok kretser mye rundt andre ting enn en treningskamp mot Slovakia akkurat nå.

Norge hadde ikke scoret på nær seks omganger før Haaland satte inn 1–0 på Ullevaal fredag kveld.

Derfor var de to scoringene som til slutt kom svært viktige for hele selvfølelsen til det norske herrelandslaget i fotball.