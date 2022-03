Kommentar

Landslagssjefen roper høyt – og det med rette

Av Knut Espen Svegaarden

STÅLE-FAVORITT: Åråsen har naturgress, noe landslagssjef Ståle Solbakken ikke legger skjul på at han verdsetter.

LILLESTRØM (VG) At Ståle Solbakken kommer med en tirade om manglende gressbaner i Norge, det er ikke noe nytt. Han har sagt det samme i 15 år. Det nye er at han er mer konkret og deler ut skyld – til det han kaller «feige trenere, ledere og journalister.»

Har landslagssjefen et poeng?

Absolutt.

Verden dilter ikke etter Norge i fotball, heller ikke når det gjelder underlaget det skal spilles på. Og Solbakken irriterer seg over at han ikke får bedre og mer hjelp fra norske klubber til å skape et best mulig landslag.

Det er lett å forstå. Jeg har lenge undret meg over hvorfor byer som Oslo, Stavanger, Drammen og Skien, også de klubbene langs vestlandskysten, har en hovedarena med kunstgress.

11 av 16 lag i Eliteserien spiller hjemmekampene sine på kunstgress i 2022. I Obos-ligaen er det enda flere. At spill på gress og kunstgress er, om ikke to forskjellige idretter, så i hvert fall to veldig ulike idretter. Det sier alle som spiller på begge.

Da Alexander Tettey kom hjem til Rosenborg og Norge i fjor, ble det tidlig klart at han ikke skulle spille kamper på kunstgress. Det tålte ikke kroppen hans.

KLAR TALE: Ståle Solbakken la ingenting imellom da han ble spurt om naturgress kontra kunstgress.

Ståle Solbakken mener at dette går spesielt ut over midtstopper-rollen i dagens fotball, og at kunstgresset i stor grad utvikler veldig like spillere, teknisk gode midtbanespillere.

Han har nok et poeng der også.

Da kunstgresset kom til Norge (Harstad, 1977) var det for mange en velsignelse.

Men det kan fort også ha blitt lettvint, populistisk – og egentlig unødvendig. For når alle svar blir «økonomi», ikke «sport», da bør alarmen gå flere steder.

Og det er der Solbakken bruker ordet «feig». Han mener at sterke trenere og ledere, og en mer kritisk presse, burde vært langt mer kritisk til at «alle» klubber lager en hovedarena med kunstgress som underlag.

Fordi da kan banen brukes oftere.

En hovedarena i de store klubbene skal selvsagt ikke brukes til å trene på for alle fra 7–20 år i klubbene. Da forsvinner jo magien før en kamp er spilt på Stadion.

Fra min spinkle fotballkarriere, husker jeg godt hvor stas det var de få gangene vi fikk lov å spille kamp på «Øvre» på Stampesletta i Lillehammer. Der fikk vi selvsagt ikke lov å trene. Og jeg husker godt hvor lite magisk hovedbanen på Føyka i Asker ble for sønnen min, som fikk trene der daglig fra han var 12 år.

KLAR FOR NYE KAMPER: Ståle Solbakken har begynt forberedelsene til møtene med Slovakia (fredag) og Armenia (tirsdag).

Det var kanskje det beste beviset på at breddeidrett dominerte. I tillegg blir hovedbanene slitt så altfor raskt for å «utnytte bruken» av dem. Og dårlige kunstgressbaner hjelper hverken landslaget eller norsk fotball generelt.

Men alarmen burde i hvert fall ha gått, for dem som tenkte at kunstgress var fremtiden, i 2008. Da måtte Moskva skifte ut underlaget på stadion – hvis ikke hadde det ikke blitt spilt Champions League-finale der. Både Chelsea og Manchester United nektet å spille finalen på kunstgress.

I Oslo spiller Vålerenga på kunstgress, det samme gjør Viking i Stavanger, Start i Kristiansand, det ble diskusjon om det i Bergen også. Rosenborg og Lillestrøm holder stand, men de er omtrent alene.

De store klubbene bør debattere dette – igjen. Nå. Du kan godt si at Bodø/Glimt har hatt en fordel av kunstgresset i Europa, men de har da klart seg brukbart også på naturgress.

At Tromsø og Bodø/Glimt må ha kunstgress, høres logisk ut. Men med alle hybrid-løsningene som er kommet så går det nok an å finne en mellomting der også, i fremtiden.

Norsk fotball må spille på det samme underlaget som konkurrentene. Derfor bør resten av klubbene i Eliteserien spille kampene sine på naturgress.

Jeg foreslår at ledelsen i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball – og de største klubbene tar denne debatten.

Igjen.

Om ikke for Ståle Solbakken sin skyld, så for norsk fotballs fremtid.