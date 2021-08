SUPPORTERNE: Bataljonen på Brann stadion i forbindelse med en tidligere kamp. Foto: Marit Hommedal / NTB

Supporterlederen etter Brann-nachspielet: − Mye som må gjøres for å bygge opp tilliten

BERGEN (VG) Bataljonens leder Erlend Vågane og resten av Brann-supporterne skal markere søndagens kamp med stillhet de første 19 minuttene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag la Bataljonen, Branns supportergruppe, ut en post på Facebook der det sto at de skulle markere den siste ukens Brann-hendelser med stillhet de første 19 minuttene av kampen mot Sandefjord søndag kveld.

Nærmere bestemt varer stillheten 19:08 ut i kampen, som tilsvarer årstallet 1908 – året Sportsklubben Brann ble stiftet.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi opplever at veldig mange har behov for å vise en reaksjon før det er mulig å gå videre. Vi har vært litt frem og tilbake, men har landet på at det tydeligste er å være stille. Så setter vi i gang med sang og tribuneliv etter 19:08, for å markere at klubben er større enn alle. Det er klubben vi elsker og støtter, utdyper Erlend Vågane til VG.

Han erkjenner at det blir merkelig å gå på kamp midt i den situasjonen klubben står i.

les også To Brann-spillere utelatt – daglig leder: – Jeg er ganske sjokkert

Natt til onsdag ble det først kjent at flere Brann-spillere hadde tatt seg inn og hadde et nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag.

I løpet av de siste dagene har det kommet frem at tolv Brann-spillere og syv kvinner var innom nachspielet, og fredag ettermiddag gikk politiet ut med beskjeden om at de etterforsker et mulig seksuelt overgrep knyttet til festen.

Lørdag møtte Brann-ledelsen, ved daglig leder Vibeke Johannesen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og hovedtrener Eirik Horneland, pressen for å uttale seg om situasjonen klubben står i.

– Hva tenker du om ledelsens generelle håndteringen så langt?

– Det har vært greit. Det kunne helt sikkert vært gjort bedre, men det kunne også vært en god del verre. Det positive er at klubbledelsen har vært veldig tydelig, og tatt raskt tak i saken. Samlet sett synes jeg det har vært greit, sier Vågane.

Erlend Vågane er supporterleder for Bataljonen. Foto: Privat

– Vi er fortsatt bare i begynnelsen av å rydde opp i en del problemer internt. Det er ganske mye som må gjøres fra spillernes side for å bygge opp tilliten.

– Hvordan kan spillerne bygge opp tilliten?

– Vise i ord og handlinger at de kan skape en toppidrettskultur, og et lag som er verdig både byen og klubben. Helt konkret vet jeg ikke hva de kan gjøre, men de må ta tak i en del av problemene selv. Det er jo helt uakseptabelt, og må aldri skje igjen.

les også Horneland om krisehåndteringen: – Har brukt null tid på fotball

– Hvordan tenker du at dette påvirker omdømmet til Sportsklubben Brann?

– Det er åpenbart veldig negativt for klubben. Det er en prosess nå som må gjennomføres for at vi skal gjenerobre posisjonen i byen. Jeg håper det kan bli tatt godt tak i situasjonen, og at det er noe vi forhåpentligvis kan komme styrket ut av. Akkurat nå er det lite positivt å si om det skjedd.

– Synes du ledelsen i Brann burde vært tøffere på å utestenge spillerne som var med på nachspielet, eller er det riktig å la flere av dem spille grunnet sportslige grunner?

– Det har jeg ikke så lyst til å kommentere. Jeg vet ikke nok av hva som har skjedd til å si bastant hvordan det skulle vært håndtert, men generelt er det klart at det må komme noen videre reaksjoner, sier supporterlederen.