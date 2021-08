BANNER: «Vis respekt for klubben», «Nei er nei» og «SK Skam» står det på bannerne på tribunen. Foto: Marit Hommedal

Brann-supporterne med protest: − SK Skam

BERGEN (VG) (Brann-Sandefjord 2–2, kampen pågår) Brann-spillerne ble møtt av flere bannere, blant annet «SK Skam», da de entret banen til kveldens kamp mot Sandefjord.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Et glissent Brann Stadion møtte spillerne da de kom ut til sin første kamp etter krisen som har rammet Sportsklubben Brann den siste uken.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

På tribunesiden der Bataljonen, Branns supportergruppe, holder til, ble det hengt opp tre bannere: «SK Skam», «Vis respekt for klubben», og «Nei er nei».

I tillegg til banneret ble spillerne møtt av en kombinasjon av buing og applaus da de kom ut fra spillergarderobene. Under «Nystemten» sang supporterne med, mens det ble buet ved flere anledninger da navnene i Branns startellever ble lest opp.

Brann-spillerne på gresset før kampen mot Sandefjord søndag. Foto: Marit Hommedal

Bataljonen gikk søndag ettermiddag ut med at de ville ha en «stilleprotest» under søndagens kamp mot Sandefjord. Der var planen å starte kampen med stillhet de første 19 minuttene og 8 sekundene – noe som skulle tilsvare 1908, året Sportsklubben Brann ble stiftet.

Til tross for dette var det litt lyd fra de resterende tribunefeltene helt fra start, mens Bataljonen holdt seg rolige helt til stadionuret slo 19:08.

Så selv om kaptein Daniel Pedersen sendte Brann i ledelsen etter 18 minutter forholdt Bataljonen seg forholdsvis rolig da ballen trillet i mål. Stort sett over alt ellers ble det jublet for fullt på Stadion da målet kom.

Etter at 19.08 var passert, tok det full fyr hos Bataljonen, og jubelen sto i taket. Brann-trener Eirik Horneland applauderte da opp mot supporterne.

Sandefjord snudde kampen, og ledet til pause. Da spillerne var på vei inn i garderoben ble det buet og ropt fra Bataljonen. Fem minutter ut i andreomgang utlignet Aune Heggebø for Brann.

les også Brann-styreleder vil ikke svare om tillit til daglig leder

– Vi opplever at veldig mange har behov for å vise en reaksjon før det er mulig å gå videre. Vi har vært litt frem og tilbake, men har landet på at det tydeligste er å være stille. Så setter vi i gang med sang og tribuneliv etter 19:08, for å markere at klubben er større enn alle. Det er klubben vi elsker og støtter, sa leder i Bataljonen, Erlend Vågane, til VG tidligere søndag.

Han sa også at han synes ledelsens håndtering så langt har vært grei.

– Det kunne helt sikkert vært gjort bedre, men det kunne også vært en god del verre. Det positive er at klubbledelsen har vært veldig tydelig, og tatt raskt tak i saken. Samlet sett synes jeg det har vært greit, sa Vågane.

les også Omdømmeekspert om Brann-bråket: – Noe av det verste et lag kan bli utsatt for

Han sier dog at det vil ta lang tid å gjenopprette tillit.

– Det er åpenbart veldig negativt for klubben. Det er en prosess nå som må gjennomføres for at vi skal gjenerobre posisjonen i byen. Jeg håper det kan bli tatt godt tak i situasjonen, og at det er noe vi forhåpentligvis kan komme styrket ut av. Akkurat nå er det lite positivt å si om det skjedd. Det er jo helt uakseptabelt, og må aldri skje igjen.