Derfor har Fagermo holdt igjen på kjøp: − Heller syvendeplass enn møkkainvesteringer

VALLE (VG) Han ønsket to stjernespillere inn, men foreløpig er Dag-Eilev Fagermo (54) selv det eneste etablerte fotballnavnet med ny kontrakt i Vålerenga denne sommeren. Nå tar han selvkritikk for et defensivt overgangsvindu.

I dette VG-intervjuet byr Vålerenga-treneren på en slags halvtårsrapport idet klubben er midtveis i Eliteserien. Innholdet fra 1-1-kampen mot Tromsø sist var litt som et speil av sesongen totalt sett:

Et resultat litt dårligere enn man kunne håpet på, og med flere nøkkelspillere ute av laget. Ellers har 2021 budt på et temposjokk borte mot Gent i Europacupen, den fryktinngytende «Rolex-rekka» har hatt mangler i mekanikken og tabellsituasjonen er midt på treet.

Likevel åpner Fagermo med å trekke frem statistikk som han mener beviser at Vålerenga er bedre offensivt i år enn i fjor, da de ble nummer tre.

– Molde trenger klart færre sjanser enn oss. Det er en kvalitet de har, som ikke vi har. Vi ble fratatt mål mot Glimt og hatt 9-2 og 10-3 i sjanser hjemme uten å vinne. Hadde vi utnyttet fire-fem ekstra poeng, hadde alle sagt at det var j…. bra, påstår Fagermo og viser til tall fra analyseleverandøren InStat:

Før forrige runde lå Vålerenga øverst på forventet antall scoringer i snitt per kamp («expected goals», en sannsynlighetsanalyse for uttelling på avslutninger) og etter 1-1 i Tromsø ligger Vålerenga høyest på forventet antall poeng (igjen basert på «expected goals»).

– I fjor tok vi mye på at vi fikk laget godt organisert. Forsvarte oss godt, sloss, var bra på dødball, kriget. Det holder ikke. Det er sånn Lillestrøm gjør nå, med all respekt. Det kan gå en sesong, men det går ikke over tid om du skal bli best i Norge. Det var ikke sånn Glimt vant gullet, det er ikke sånn Molde kanskje vinner gullet i år. Du vinner på å være det beste fotballaget, styre spillet og spille offensiv fotball. Det ikke ser sånn ut på tabellen, men ser du på all statistikk, er vi bedre på det i år, fortsetter Vålerenga-treneren.

– Odd scoret aldri mest til tross for høyre tabellplasseringer da du var der. Er det en sammenheng mellom dine lag og evnen til å score nok mål?

– Nei, det er det ikke. Jeg trente Odd i 12 år og i snitt var vi tredje best. Glimt er en sammelignbar klubb. De vant gull, men det gjenstår å se om de greier å være nummer tre i snitt. Forskjellen er at de er flinke til å hente spillere. Sånn gjorde ikke Odd. Vi hentet Torgeir Børven som et vrak fra Brann, som ble toppscorer, og Frode Johnsen var 40 år og ble toppscorer. Men jeg fikk aldri sjansen til å kjøpe en kvalitetsspiller som vippet inn ti ekstra mål. Så det spørsmålet er dumt, kontrer Fagermo.

Derimot mener han det er riktig å spørre om Vålerenga var flinke nok til å prioritere å styrke spiller nummer 13, 14 og 15 før sesongstart. Fagermo gjentar at han før sesongen beskrev sin antatte 2021-ellever som den beste han har trent, men at han visste det var tynt bak der igjen.

– Det ene svaret er penger, også er det strategi: De yngre skal få sjansen. Nå har jeg ikke kommet hit bare for å få frem unge spillere, selge dem, og at Vålerenga skal ha null gjeld og penger på bok. Vi skal vinne også.

– Du snakket vel om seriegull før sesongen?

– Nei, jeg sa at jeg trodde Molde kom til å vinne og at Glimt ville få det tøffere. Men at vi hadde en ellever som er like sterk som Molde sin, det hadde vi. Og selv om vi har solgt Kristoffer (Klaesson) og Aron (Dønnum) bør vi kunne være med i høst. Vi må ha flyt med skader, innrømmer Fagermo.

Det fører ham over på neste tema: Sommerens overgangsmarked. Han ønsket to etablerte navn inn – i tillegg til erstattere for solgte Sam Adekugbe og Aron Dønnum. Der har han fått inn Leonard Zuta og Albin Mörfelt.

Dessuten har rutinerte, men skadeutsatte Nicolaj Thomsen (28) kommet fra Danmark for å løfte kvaliteten på trening og for å sikre «cover» på både midtbanen og vingen.

For Leeds-solgte Kristoffer Klaesson sier VIF-treneren at de først og fremst har sjekket leiemarkedet. Han synes Kjetil Haug har grepet sjansen de siste matchene og bruker beskrivelsen «kanontalent» om 19 år gamle og 197 centimeter lange Magnus Sjøeng.

– Nå burde vi egentlig ha en back. Det er det mest prekære. Molde har fire, to på hver side, melder Fagermo om klubben som nylig hentet landslagsspiller Martin Linnes til den posisjonen.

Mens Vålerenga var nødt til å bruke midtbanespiller Thomsen i bortekampen mot Tromsø da Christian Borchgrevink var suspendert.

– Det har vi ikke greid å «scoute» inn. Det har vært vanskelig. Vi har prøvd som bare det. Jeg synes ikke vi er gode nok i vinduet, for å være litt selvkritisk. Men vi gikk inn mot et vindu der vi måtte selge og ikke hadde penger til å gjøre noe, hevder Vålerenga-sjefen.

– Men dere fikk masse penger for Klaesson og Dønnum?

– Jada, men de var ikke solgt i april eller mai. Leeds gikk relativt raskt. Forsåvidt med Aron også. Vi hadde ingen garantier for å kunne begynne å bruke penger. Da leter vi i et marked der jeg som trener holder igjen. Det er her jeg mener Vålerenga har gjort feil gang etter gang etter gang. Man stresser over at stallen er for liten, henter korttidsløsninger som ikke er gode nok, som sitter på lange kontrakter, men som ikke gir Vålerenga medaljer og gull. Da sier jeg nei og spiller heller med unggutter, hevder Fagermo.

– Jeg er ikke en trener som henter spillere fra hele verden. Derfor blir spillerlogistikken til Vålerenga vanskeligere og smalere. Og jeg holdt på å bli tygd inn i den fasen at vi måtte hente spillere som var billige og ikke god nok. Det har jeg greid å stå imot, fortsetter Fagermo og erklærer:

– Da aksepterer jeg syvendeplass. Selv om ikke omgivelsene gjør det, så driter jeg i det. Jeg skal vinne gull med preg av lokale spillere og offensiv fotball. Jeg kommer til å kjøre knallhardt der. Heller syvendeplass enn møkkainvesteringer.

Etter Fagermos vurderinger har Vålerenga gått fra fire skikkelige salgsobjekter i 2019 – Klaesson, Dønnum, Chidera Ejuke og Odin Thiago Holm – til 12 i 2021. Og da regner han ikke inn Klaesson og Dønnum blant de 12.

– Det viser en ganske stor endring på det som har skjedd. Det er helt bevisst, derfor er jeg ansatt. Sjefen aksepterer det, jeg tror fansen også gjør det. Så mener jeg fortsatt at som laget er nå, uten store utfordringer, bør kunne ta medalje. Men vi bør ha inn en back, sier Fagermo.

Høstplanen er at Odin Thiago Holm (18) skal spille mest mulig. Det betyr at Osame Sahraoui løftes frem på venstrevingen og at Amor Layouni flyttes over til høyre. Vidar Örn Kjartansson gjorde skadecomeback som innbytter mot Tromsø, og det kan bety at to tredjedeler av «Rolex-rekka» er tilbake i aksjon mot Viking søndag.

Dønnum er solgt, og hverken Layouni (2 mål på 14 kamper) eller Kjartansson (1 på 7) har preget Eliteserien så langt.

– Vi kikket på Layouni og mener at han hadde vært ti centimeter unna fem mål til. Han er den vingen som har kommet til flest sjanser i Eliteserien i år. Så han gjør mye riktig, men hadde trengt en goal og burde hatt fem mål til. Men vi er meget fornøyde med ham, sier Fagermo om stjernesigneringen fra i vinter.