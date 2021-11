Kommentar

Mannen med «galskapen»

Av Knut Espen Svegaarden

LEKEN: Landslagssjef Ståle Solbakken elsker å være sammen med spillerne sine.

En gang, for mange år siden, spurte jeg sportssjefen i FC København om hvilke egenskaper Ståle Solbakken har som leder/trener. Deler av svaret var svært interessant.

Sportssjefen kom med mange av de «vanlige» tingene - som et klokt fotballhode, evnen til å se mennesket, ikke bare spilleren, at han var flink på feltet og god til å lede laget fra sidelinjen.

Så tok mannen en kunstpause, før det kom:

«.. og så har Ståle fem prosent galskap, noe udefinerbart, noe som gjør at han skiller seg fra mange andre.»

Som spiller, i ung alder, var Ståle Solbakken allerede en leder av menn, en naturlig kaptein, både hjemme i Grue, etter hvert i Ham-Kam og Lillestrøm - og etter hvert i Aalborg.

Da han kom til Wimbledon og Premier League likte ikke Solbakken alt han så. Men de færreste opponerer mot sjefen, manageren, som i Solbakkens tilfelle var den fryktede Joe Kinnear.

Solbakken tok fighten i garderoben under en kamp - og ble satt ut av laget.

Men han sto opp for seg selv, sa det han mente var riktig for laget, taktikken, og var nok for lengst på vei inn i treneryrket.

Så dro han til FC København, der han ikke rakk stort som spiller før tragedien utspilte seg på treningsfeltet. Det er drøyt 10 år siden Ståle Solbakken kjempet mot døden - og vant den kampen.

Og jeg har alltid lurt på om det delvis er den episoden, som han selv ikke husker noe av, som har gjort ham så uredd. For det er det han er; trygg - og uredd. Spillerne på landslaget merker det også: Solbakken vet mye om dem, han har respekt, både på grunn av karrieren og resultatene som trener/leder/manager for FC København, der han sto opp mot både Josep Guardiola og Alex Ferguson.

Samtidig kan han virke kameratslig - og så plutselig skifte, til å være en klar sjef. Ståle Solbakken er forutsigbar uforutsigbar. Og det er kanskje det den tidligere sportssjefen i FC København mente med «fem prosent galskap» - du vet hvor du har Solbakken, men du kan aldri være 100 prosent sikker.

Og derfor må du, som spiller, være hundre prosent fokusert hele tiden - fordi han ser mer enn du tror, han avslører deg. Samtidig ser spillerne engasjementet, viljen, lidenskapen hans da han skrur på «den knappen», kall det gjerne «galskapen», at spillerne går i krigen, ikke bare for Norge, men også for sjefen sin.

Og så har du møtene med media: Uredd, ingen spørsmål er farlige. Han bruker humor og faglig tyngde om hverandre. Og han ser ikke på det som et stressmoment, som mange andre gjør.

Og han er i den første kategorien i uttrykket «noen har alltid tid, andre har aldri tid.»

Jeg tror det går på trygghet, på typen han er, på oppveksten i Grue, på den store familien han alltid har rundt seg.

Ståle Solbakken er ikke redd noe. Kanskje blir du sånn hvis du opplever døden.

Kunnskapen har vært der siden han var en liten pjokk, nesten i overkant interessert i fotball og historie.

Ståle Solbakken lærte seg historien til Lillestrøm Sportsklubb før han kom dit, fordi han mente det var viktig. Det samme i Ham-Kam, der han fikk sin første trenerjobb, fordi han overbeviste klubbens ledelse om at han skulle få denne sjansen. Det handler om kunnskap, og når du blander det med personligheten hans - da har du et godt utgangspunkt.

Ståle Solbakken hadde ikke vært lenge i FC København som spiller før han falt sammen på treningsfeltet. Og han hadde «kun» trent Ham-Kamp; likevel mente klubben at han var rett mann for den største klubben i Skandinavia, 38 år gammel.

Det ble en suksess.

Kanskje kan det bli det med Norge også.

Fra en vrien start i mars, med tre landskamper før han kjente spillerne og spillerne kjente han, har tryggheten kommet sterkere og sterkere for hver samling.

Og nå gjelder det - det vet Ståle Solbakken. Først lørdag, så tirsdag.

Kanskje er Norge i VM om en uke, mye på grunn av «fem prosent galskap» hos landslagssjefen.