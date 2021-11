Ødegaard spilte kort under Montenegro-skalp: − En liten opptur

ROTTERDAM (VG) Martin Ødegaard (22) var langt nede etter 0–0-kampen mot Latvia, men etter Montenegros uventede «comeback» mot Nederland har Norge fortsatt VM-skjebnen i egne hender.

– Jeg satt og spilte kort etter matchen. Stemningen var ganske laber, men det var en liten opptur å få den beskjeden. Det betyr at vi i hvert fall har playoff i egne hender. Det var en fin beskjed, svarer Martin Ødegaard fra podiet i Rotterdam.

Smilet og håpet er tilbake hos Norges landslagskaptein, som var i betraktelig bedre humør enn han var da fløytesignalet gikk på Ullevaal stadion lørdag kveld.

Etter at 0–0 hjemme mot Latvia var et faktum, virket VM-håpet til Norge som en fjern drøm. Noen timer senere fikk de norske spillerne kontrabeskjeden da Montenegro kjempet seg tilbake fra 0–2 og klarte 2–2 mot Nederland.

– Vi satt fem-seks stykker og spilte kort og prøvde å få hodet over på noe annet. Så fikk vi opp kampen da vi så at det var 1–2, forteller Ødegaard.

NEDBRUTT: Martin Ødegaard var langt nede etter at dommeren blåste av 0–0-kampen mot Latvia.

Norge må vinne i Rotterdam for å gå direkte til VM. En eventuell seier betyr også at man er sikret å være blant de to beste i gruppen.

– Det er alltid noe å tape når det står om en VM-billett, sier Ødegaard på spørsmål om Norge «ikke har noe å tape» etter at de fikk en «ny sjanse».

Dersom Montenegro i tillegg gir en hjelpende hånd mot Tyrkia, er førsteplassen og VM-billetten i boks.

Med andreplass i gruppen må Norge gjennom to playoff-kamper for å ta seg til VM. 12 lag når playoff, men kun tre av disse går til VM.

Uavgjort eller tap i Rotterdam betyr trolig at Norge blir nummer tre i gruppen og ikke kommer til VM, med mindre Tyrkia går på en smell mot Montenegro.

Ved poenglikhet går målforskjell foran innbyrdes oppgjør. Norge er to poeng bak Nederland og à poeng med Tyrkia, som har ett mål bedre målforskjell og flere scorede mål.

