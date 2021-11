Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FORSVARSKLIPPE: Leonardo Bonucci i aksjon mot Sveits fredag.

Europamesteren risikerer å miste VM

Italia klarte ikke å kvalifisere seg for VM i 2018, tok så EM-gull i sommer – men står nå i fare for å misse VM i 2022.

Italia og Sveits har begge 15 poeng foran mandagens avgjørende kamper, der Italia møter Nord-Irland borte og Sveits har Bulgaria hjemme. Italia er to mål bedre.

På vei mot EM-tittelen tok Italia seg av lag som Belgia, Spania og England på vei mot trofeet.

I fraværet av Giorgio Chiellini er Leonardo Bonucci forsvarsminister. Han sier ifølge Football-Italia.net:

– Vi oppnådde det vi gjorde i EM, fordi vi hadde noe spesielt inne i oss. Jeg vet ikke om vi ubevisst har mistet noe av det etter at vi vant EM, men i morgen blir vi nødt til å gjenfinne det.

– Nå skal vi gjenfinne vår balanse og vår glede – lysten til å ofte oss for laget, mener Bonucci, som fastslår at ingen kan ta fra dem EM-triumfen:

– Det blir stående som en del av historien. Det kan ikke slettes, det kan ingen ta fra oss.

Italia kunne ha avgjort i storkampen mot Sveits fredag, men det endte 1–1 – og Jorginho misset straffespark i det 90. minutt.

Landslagstrener Roberto Mancini er likevel ikke i tvil:

– Vi kommer til VM, det er helt sikkert. Med straffespark i det 90. minutt er det klart at de ergrer seg over det, men det kan vi ikke gjøre noe med nå, sier han ifølge Football-Italia.net.

– To mål er to mål. Og hvem sier at ikke Bulgaria kan få et positivt resultat? Vi er en smule foran, men nå skal vi tenkte på å vinne i Nord-Irland, sier Mancini.

Italia er uansett sikret å komme med i playoff – om de skulle bli slått av Sveits på målstreken mandag.

