FORTSATT I BARCELONA: Frenkie de Jong under en treningskamp mot Real Madrid i slutten av juli.

The Athletic: Chelsea i konkrete samtaler om de Jong

Barcelona-spiller Frenkie de Jong (25) har vært sterkt koblet til Manchester United hele sommeren. Nå skal overgangssagaen ha tatt en ny vending.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge troverdige David Ornstein i The Athletic skal nemlig Chelsea være i det han omtaler som «konkrete samtaler» med Barcelona rundt en overgang for midtbanespilleren.

Dialogen med Barcelona har etter rapportene gjort Chelsea positive med tanke på å lande signaturen til de Jong, som visstnok skal foretrekke London fremfor Manchester.

I midten av juli hevdet The Athletic at Manchester United og Barcelona hadde kommet til enighet over en overgangssum på opp mot 85 millioner euro for de Jong, men at nederlenderen fortsatt ikke hadde bestemt seg.

De Jong ble hentet til Barcelona sommeren 2019. Da kom han fra Ajax, der han spilte under nåværende Manchester United-manager Erik ten Hag.

The Atheltic og andre britiske medier har flere ganger i sommer omtalt de Jong som Ten Hags hovedmål i hans første overgangsvindu i sjefsstolen på Old Trafford.