Ødegaard om spansk presse: − Alt i det siste er feil

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagskaptein Martin Ødegaard (22) ville ikke si for mye om hvorfor han dro fra Real Madrid, men er klar på at Arsenal er en mer eller mindre perfekt mulighet for ham.

Seks og et halvt år etter at han signerte for Real Madrid, ble Martin Ødegaard denne sommeren solgt til Arsenal. Ødegaards tid i den spanske storklubben har vært preget av mange utlån og nordmannen endte med totalt åtte ligakamper for Real Madrid.

I forbindelse med overgangen, tok Ødegaard et oppgjør med spansk presse. I forkant av overgangen ble det blant annet skrevet i spanske medier at Ødegaard dro fra Real Madrid fordi han «manglet ambisjoner». På tirsdagens pressekonferanse i forkant av Norges kamp mot Nederland, spurte VG om kritikken han kom med.

– Alt som jeg har registrert i det siste er feil. Ut over det har jeg ikke noe behov for å kommentere det. Jeg synes bare det er synd. Særlig spanske medier har en måte å fremstille det på, og det er ikke slik det er. Det er det eneste jeg har lyst til å si, sier Ødegaard.

– Hvorfor dro du (til Arsenal)?

– Det var fordi jeg mener det var for det beste, sier Ødegaard til VG.

Ødegaard var på utlån hos Arsenal i siste halvdel av 2020/21-sesongen.

– Jeg trivdes bra fra dag én, med lagkamerater, trenere og generelt i klubben. Jeg er veldig fornøyd og glad for å være tilbake. Akkurat hva som har skjedd og når ting ble mulig, har jeg ikke noe behov for å utdype, men jeg er veldig glad for å være tilbake og motivert for å løfte klubben opp igjen.

Videre på pressekonferansen utdypet Ødegaard mer om Arsenal-overgangen.

– Jeg har lyst på stabilitet. Jeg har lyst til å slå meg til ro. Nå føler jeg at jeg får muligheten til å stabilisere meg et sted. Jeg er en del av en meget stor klubb, med mange spennende unge spillere, en fantastisk trener og en klubb som ønsker å kjempe seg tilbake til toppen. Jeg føler det er ganske perfekt.

TRENING: Martin Ødegaard (midten) i aksjon under tirsdagens trening.

Onsdag venter Nederland på motsatt banehalvdel for det norske landslaget, i det som ser ut til å bli en viktig kamp i kampen for å kvalifisere seg til VM i 2022.

Etter at alle de seks lagene i kvalifiseringsgruppe G har spilt tre kamper, leder Tyrkia med syv poeng, mens Nederland, Montenegro og Norge alle har seks poeng. Gruppevinneren kvalifiserer seg til VM, mens toerne og de to beste Nations League-vinnerne utenfor topp to i sin kvalifiseringsgruppe skal gjøre opp om tre VM-plasser.

Norge og Nederland har møttes 20 ganger tidligere, som har endt med norsk seier fem ganger. Den siste norske seieren over nederlenderne kom tilbake i kvalifiseringen til VM i 1994, da Norge vant 2–1 på hjemmebane høsten 1992.

Nederland har vunnet de siste fire kampene mot Norge, sist da lagene møttes i kvalifiseringen til VM i 2010. Da vant Nederland 1–0 på Ullevaal, mens det ble 2–0-seier til nederlenderne i Nederland.

VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Nederland har kampstart 20.45 på Ullevaal onsdag. Kampen sendes på TV 2, og kan også følges direkte her i VG Live. Dessuten blir det studio med eksperter og reaksjoner underveis på VGTV.

