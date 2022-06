1 / 3 GRUNN TIL Å GLISE: LSK-trioen Igoh Ogbu, Akor Adams og Ifeanyi Matthew har allerede kommet langt i livet. GRUNN TIL Å GLISE: LSK-trioen Igoh Ogbu, Akor Adams og Ifeanyi Matthew har allerede kommet langt i livet. GRUNN TIL Å GLISE: LSK-trioen Igoh Ogbu, Akor Adams og Ifeanyi Matthew har allerede kommet langt i livet. forrige neste fullskjerm GRUNN TIL Å GLISE: LSK-trioen Igoh Ogbu, Akor Adams og Ifeanyi Matthew har allerede kommet langt i livet.

Tror LSK-juveler setter overgangsrekord: Drømmer om Chelsea og Manchester United

LILLESTRØM (VG) Til søndagens møte med Rosenborg stiller serieleder Lillestrøm med Igoh Ogbu (22), Akor Adams (22) og Ifeanyi Mathew (25). Nigerianerne har viet livene sine til fotballen og overkommet flere sjokk på veien til Romerike.

Lillestrøm er ubeseiret etter 10 kamper. Midtstopper Ogbu, midtbanemannen Matthew og den 22 år gamle stjernespissen Adams danner trenerparet Geir Bakke og Petter Myhres bunnsolide sentrallinje.

Etter en halvannen times treningsøkt i skiftende vær på Åråsen denne uken forteller nigerianerne at de er 100 prosent dedikerte til fotballkarrierene. Målet er å oppfylle både sine egne og familienes drømmer.

– Å forlate foreldrene mine var et veldig vanskelig valg, men vi gjør det alle av en grunn. Vi har drømmer og ambisjoner. Jeg vet hvorfor jeg kom hit, og det vet foreldrene og søsknene mine også. De støtter meg, og jeg er glad for å ha tatt steget, forteller Igoh Ogbu, som er den høyest rangerte forsvarsspilleren på VG-børsen så langt i 2022.

Ikke langt unna på tribunen har Pål André Helland (32) satt seg ned. Trønderen sier han er dypt imponert over stopperen og de to andre nigerianske lagkameratene.

– Akor (Adams) og Igoh (Ogbu) er fysiske unikum. Matthew er mer slepen, en vaktbikkje på midten som er ekstremt god til å vinne baller. Akor er over 190 centimeter, 95 kilo – og lynhurtig. Det er seigt å forsvare seg mot, sier Helland og smiler.

ROSER LAGKAMERATENE: Pål André Helland er imponert over LSKs nigerianere.

Lillestrøm startet det som omtales for «Nigeria-prosjektet» for 13 år siden, da tidligere Lyn-sjef Torgeir Bjarmann (53) overtok jobben som sportslig koordinator i klubben. Han hadde allerede god kontakt med agenten Atta Aneke, som blant annet hadde sikret Lyn supertalentet Odion Ighalo. Spissen har senere hatt en stor karriere i klubber som Watford og Manchester United, og er bare en av mange spillere som har startet proffkarrieren i Norge.

Info NIGERIA-PROSJEKTET Følgende spillere har kommet fra Nigeria til LSK:

Edwin Eziyodawe, Alhassan Dosso, Nosa Igiebor, Anthony Ujah, Effiom Bassey, Moryke Fofana, Imoh Fred Friday, Bonke Innocent, Ifeanyi Mathew, Charles Ezeh, Ebiye Moses, Raphael Ayagwa, Igoh Ogbu, Akor Adams og Eric Taylor. Vis mer

Simon Mesfin (42) ble den gang ansatt som integreringsansvarlig i LSK. Romerikingene erkjente at de unge afrikanerne trengte ekstra oppfølging, og trekket var vellykket. Nå er Mesfin sportssjef og har videreført samarbeidet med Aneke.

12 av 15 spillere har blitt hentet direkte fra Nigeria til LSK, mens Ogbu og Adams ble signert etter opphold i blant annet Sogndal. Sistnevnte forteller om en skrekkblandet fryd da han kom til Norge for første gang i 2018.

– Jeg var en ung gutt. Det var mange sjokk. Slik tror jeg det var for oss alle. Det var det iskalde været, nye folk og et nytt miljø. Fotballen var tingen som fortsatt var lik. At vi er veldig oppslukt av fotballen, gjorde nok at vi ikke tenkte så mye på forskjellene til å begynne med, og i løpet av årene her har jeg blitt vant med omgivelsene, sier Adams og ler av å tenke tilbake på det første møtet med det norske klimaet.

MASKIN: 2000-modellen Akor Adams er en kraftpakke av store dimensjoner.

22-åringen har scoret fire mål på 10 kamper denne sesongen, og spås en stor fremtid. Det er gått fire år siden han flyttet fra jordbruksområdet Benue.

– Jeg kommer fra en veldig ydmyk bakgrunn. Benue er et veldig, veldig rolig sted sammenlignet med Oslo. På en måte ligner Sogndal mer på slik jeg hadde det i oppveksten, forteller Adams.

Han har syv søsken hjemme i Nigeria. Kompisen Ogbu har ni brødre og søstre som han tenker mye på. De var egentlig ikke så mange, men etter at onkelen døde tidlig, tok Ogbus mor og far til seg søskenbarna.

– Vi er alle søsken nå. Jeg har fantastiske foreldre. Mange barn i Nigeria har en tøff oppvekst og bakgrunn, men kjærligheten og støtten foreldrene mine har gitt meg, har vært fantastisk. De forsøkte å forsørge for meg så godt de kunne, men man kan jo ikke få alt. Noen ganger må du gå ut og kjempe for det du ønsker, forteller LSKs stopperjuvel.

MÅ KJEMPE: Det sier LSK-stopper Igoh Ogbu, som her er i duell med Pål André Helland på Åråsen denne uken.

Ogbu ble signert av Rosenborg i 2018, men ble aldri satset skikkelig på av trønderne. Det medførte opphold i små klubber som Levanger og Sogndal, før LSK hentet ham til klubben i fjor.

– Du vet, når du er i utvikling, har du muligheten til å ta steg hver dag. Så jeg syns reisen har vært kjempebra. Alle stedene jeg har vært på, har jeg lært mye. Jeg har jobbet veldig hardt i karrieren min, forteller Ogbu.

– Fotballen har vært livet mitt og det som har gitt meg størst grunn til å smile. Det er enklere for oss å takle å dra hjemmefra siden det er dette vi har valgt å gjøre med livene våre. Vi gir alt for dette.

– Hva er hovedmotivasjon for å lykkes med fotballkarrieren?

– Familien min.

– Å forsørge dem?

– Å gjøre en forskjell i verden. Jeg vil nyte fotballen og hjelpe dem som ikke har fått den samme muligheten. Jo bedre vi gjør det her, desto mer ønsker vi å ta med oss hjem og hjelpe lokalmiljøene våre. Vi sender klær og fotballsko – og så kjøper vi nytt utstyr til dem. Slik at de skal holde seg motiverte, forteller Lillestrøms 22 år gamle forsvarsspiller, mens kompisene sitter ved siden av og hører på.

«BRØDRE»: Trioen anser seg selv som familie.

Adams forteller at han drømmer om å spille på det øverste nivået.

– Manchester United er målet. Det er en barndomsdrøm for meg. For vi må prøve å gjøre en forskjell i verden – ikke være fornøyde med å være en i mengden av spillere. Bortsett fra tingene vi gir folk hjemme, tror jeg det viktigste er å være et forbilde. For hvis vi kan klare det, tenker andre at de også kan klare det. Penger kan ikke kjøpe håp, forteller LSKs talentfulle angriper.

– Der vi kommer fra, lykkes to av 1000 med å bli fotballspillere. At andre i Nigeria kan våkne og ha et håp om å lykkes på grunn av oss, er det viktigste for meg.

– Hvordan er følelsen når du kommer hjem og ser at barn smiler når de ser deg på grunn av det du har oppnådd?

– Jeg er bare takknemlig overfor gud. Det er et privilegium. Det kunne jo vært hvem som helst, men det er meg, sier Adams, før Matthew tar ordet.

– Det er en veldig fin ting. Det handler ikke om penger, men om motivasjon. Vi oppmuntrer unge spillere som ønsker å spille fotball, sier midtbanespilleren, som selv har seks søsken og hjelper dem så godt han kan.

TAKKNEMLIG: Akor Adams er glad for å være fotballspiller. Her ler han sammen med Matthew, Kaan Kairinen og Eric Taylor.

Mens 25 år gamle Matthew er i midten av karrieren og på en avtale som varer ut året med LSK, har klubben langvarige kontrakter til henholdsvis 2025 og 2024 med Ogbu og Adams. Det bidrar til at sportssjefen i klubben tror at supertalentene vil sette overgangsrekord for «Nigeria-prosjektet». Toppsummen er foreløpig på 23 millioner kroner, som tyske Mainz betalte for Anthony Ujah i 2011.

– Nigeria-prosjektet har vært veldig fruktbart for oss – både økonomisk og med tanke på utviklingen av klubben. Dette er tre herlige gutter. De ser livet på en annen måte enn oss nordmenn. De kommer fra den andre siden av jordkloden og tilfører oss godt humør, kvalitet og en enorm «drive», sier Mesfin til VG og forteller om hvordan LSK-modellen innebærer en kombinasjon satsing på etablerte spillere som Pål André Helland og Gjermund Åsen, lokale unggutter og afrikanere.

1 / 2 LÆRINGSVILLIG: Akor Adams tar imot direktiver fra LSK-trener Petter Myhre. BALLVINNER: Matthew gjør en viktig jobb på LSKs midtbane. forrige neste fullskjerm LÆRINGSVILLIG: Akor Adams tar imot direktiver fra LSK-trener Petter Myhre.

Nigeria-prosjektet har resultert i nettoinntekter på opp mot 50 millioner, ifølge Mesfin. Nå ligger tallet an til å bli hevet betraktelig med de forventede salgene av Ogbu og Adams. Det tror også fotballekspert og tidligere sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen.

– Jeg vil si at det er Ogbu som virkelig kan slå rekorder. X-faktoren er at hvis han blir tatt ut i landslagstroppen til Nigeria, så får prisen enda raskere ben å gå på. Jeg tenker et sted mellom 25 og 30 millioner kroner som utgangspunkt for ham nå, sier Karlsen til VG.

– Det henger sammen med at han har hatt en veldig bra utvikling de tre siste årene. Han har noen unike kvaliteter, spesielt én mot én. Nigerianere og afrikanere er også generelt høyere priset enn nordmenn, følger Karlsen opp.

LSK-SJEF: Da rekordsalget Anthony Ujah var i Lillestrøm, var Simon Mesfin integreringsansvarlig.

Mesfin ser på sin side for seg å innkassere solide summer i tiden som kommer.

– Det er markedet som til slutt bestemmer prisene, men vi har lengre kontrakter på dem og forventer store salg på et tidspunkt. Rekorden til Ujah kan fort bli slått, forteller LSK-sjefen og presiserer at klubben i utgangspunktet ikke ønsker å selge noen av spillerne med det første.

Heller ikke den nigerianske trioen virker å ha hastverk med å forlate LSK. Fokuset deres er på å vinne Eliteserien med «Fugla», mens drømmene er enda større.

– Drømmen min er å spille for en av verdens største klubber. Da jeg var liten, så jeg ofte på Chelsea. Det er drømmeklubben min. De har motivert meg på mange ulike måter. John Terry var favorittspilleren min. Da jeg var ung, ønsket jeg å spille som ham, forteller Ogbu og forklarer hvordan han har lært mye av å studere videoklipp av Englands tidligere landslagskaptein.

STORE AMBISJONER: Igoh Ogbu har John Terry som forbilde. Her i aksjon på Åråsen før søndagens møte med gamleklubben RBK, som han ikke har noen vonde følelser for.

Sammen deler trioen også en drøm om å representere Nigeria, den massive nasjonen med over 215 millioner innbyggere.

– Du trenger ikke å være født av den samme moren for å være brødre. De to her er brødre for meg. Kjærligheten vi har for hverandre, vil alltid være der, sier Ogbu, som under treningen VG overvar flere ganger ga tøffe tilbakemeldinger til kompisene.

– Når vi er på banen, forsøker vi å «pushe» hverandre til grensen, forklarer 22-åringen.

– Da er det business, skyter Adams inn.

– Ordene jeg gir er ikke ment som en fornærmelse, men det er for å pushe hverandre. De gjør det samme for meg. Vi ønsker å bli norske mestere. Vi ønsker å ta denne klubben til det høyeste nivået. Og vi ønsker å vise verden noe de aldri har sett før, sier Ogbu.

– Nigeria er et stort land og vi har masse spillere som er i store ligaer rundt omkring i verden. Så det er ikke enkelt å komme på landslaget, men vi skal klare det, forteller Matthew.

– Det er alles drøm i Nigeria, sier Adams.

– Så vi ser dere i VM i 2026?

– Ja, der er vi. Der skal vi være, sier Ogbu.