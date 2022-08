Dette betyr et kommersielt samarbeid.

UTE MED SKADE: Thiago Alcântara er en av mange Liverpool-spillere ute med skade.

Skadeutsatt Liverpool: − Vil ikke kalle det en krise

Liverpool har hatt en tung start på sesongen med skader og uavgjort i sesongpremieren. Mandag venter Crystal Palace i sesongens første hjemmekamp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er mandagens oddstips!

Ibrahima Konaté, Jöel Matip, Kostas Tsimikas, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones og Diego Jota er alle ute med skade. Men størst er kanskje savnet etter midtbanestjernen Thiago Alcântara.

Uten sitt midtbaneanker endte det med uavgjort 2–2 for Liverpool i serieåpningen borte mot Fulham.

Men skadene til tross, manager Jürgen Klopp har en rekke ganger vært klar på at det ikke vil bli gjort noen hastekjøp for å demme opp for skadene.

– Jeg er fornøyd med styrken, størrelsen og kvaliteten på troppen min. Vi har skader. Nå er spørsmålet hvor lenge spillerne er ute, og vi ser på ulike løsninger, sa Klopp på fredagens pressekonferanse og fortsatte:

– Én, og det finnes mange, er overgangsmarkedet, men overgangsmarkedet gir bare mening hvis du kan hente inn den rette spilleren, ikke en hvilken som helst spiller.

Heller ikke NRKs fotballskribent, Thore Haugstad, frykter at Liverpools skadeliste vil føre til utfordringer.

– Jeg ser ingen særlig store problemer. Selvfølgelig har de noen skader, men alle lag får skader og de har en bred stall. De har sagt at de ikke skal kjøpe noen for å dekke opp for skadene, og det gir helt mening, sier Haugstad.

Han får støtte av journalist for Liverpool.no, Arild Skjæveland.

– Liverpool har vel ni skadet, det er vel mest av alle i Premier League. Jeg vil ikke kalle det en krise. Det er vel bare to spillere som definitivt ville startet i det beste laget, sier Skjævland til VG og fortsetter:

– Det er vel Thiago som er det største problemet, han er veldig vanskelig å erstatte. Det er ingen som kan spille akkurat den rollen som han spiller den. Han er ute i ni kamper hvis prognosene er riktige.

Samtidig forteller Skjæveland at det på sosiale medier skrikes etter å signere en ny midtbanespiller før overgangsvinduet stenger 31. august.

Der har Klopp vær klar på at det etter alle solemerker ikke skjer, noe Haugstad mener vitner om fornuftig klubbdrift.

– Han gjør helt rett i det. Det er typisk dårlig klubbdrift å hastekjøpe spillere på kort sikt, bare for å dekke opp for en skade. Vi har sett det skje andre steder at man trenger en spiller i seks måneder, så trenger man han ikke lengre. Så sitter han der på masse lønninger og lang kontrakt også videre, forteller Haugstad.

VGs tips: Begge Lag Scorer

* Crystal Palace sikret seg en godkjent 12.plass i PL i fjor. Der laget bare vant fire av 19 bortematcher (4-7-8). London-klubben startet inneværende sesong med å ryke 0-2 hjemme for Arsenal. Det var en kamp de innledet under middels og avsluttet under middels, så her ser vi for oss at manager Patrick Vieira er ute etter en reaksjon av sine spillere.

* Det samme gjelder Liverpool-boss Jürgen Klopp. «Opptredenen var som et tap», sa tyskeren etter 2-2 ute mot Fulham i åpningskampen. Det var en match der Anfield-klubben kom under to ganger.

* Og her snakker vi om et fenomen - å slippe inn mål først - som herjet laget i samtlige fire siste vårkamper i PL.

* 1,20 er det som tilbys i hjemmeodds i et vanlig HUB-spill. Hjemmeseier med 0-1-handikap til 1,65 er en mulighet. Men Begge Lag Scorer til 2,10 lokker aller mest. Spillestopp er kl. 20.59, og VSport Premier League sender matchen.