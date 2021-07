SMITTEREKORD: OL-byen Tokyo har i tre dager på rad hatt rekord i antall smittetilfeller. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Stor økning i antall smitteregistreringer i Tokyo

TOKYO (VG) For tredje dag på rad noterer Tokyo høyest antall smittede gjennom pandemien. Torsdag har tallet økt til 3865.

«Økningen i nye positive tilfeller har steget kontinuerlig siden juni. Dersom hastigheten på økningen stiger ytterligere, vil vi i løpet av mindre enn to uker møte en kritisk situasjon der antallet smittede langt overgår tallene fra den tredje bølgen», skriver lokale myndigheter i Tokyo.

Tirsdag og onsdag satte Tokyo nye rekorder på antall registrerte smittetilfeller hver dag. Torsdag stiger tallene ytterligere, og det drastisk. Den forrige rekorden kom onsdag og da var tallet på 3177 registrerte tilfeller. Torsdag er tallet helt oppe i 3865.

Ifølge Japan Times er den gjennomsnittlige smitten de siste syv dagene på 2224,1 tilfeller per dag. Tallene til Japan Times sammenligner det med de foregående syv dagene og de viser 1373,4 smittetilfeller.

Den internasjonale olympiske komités talsmann Mark Adams sier på sin side at lekene i Tokyo ikke er ansvarlig for den store oppblomstringen i smitte etter lekene begynte.

Det medisinske forbundet i Japan har på sin side etterlyst at myndighetene deler deres syn på situasjonen og forstår alvoret de siste dagene, melder nyhetsbyrået Kyodo.

Siden 1. juli skal 198 personer med tilknytning til lekene ha testet positivt på koronaviruset. Av dem er 23 utøvere. Tre av de nye tilfellene onsdag er utøvere som bor i OL-landsbyen. To av de 198 personene får sykehusbehandling, men skal ikke være alvorlig syke, ifølge NTB.

Ifølge Nippon TV har Japan også før første gang registrert over 10.000 tilfeller nasjonalt siden pandemien brøt ut.

Reuters melder også torsdag at myndighetene i Japan nå vurderer unntakstilstand i Osaka. Tokyo har fra før av erklært unntakstilstand fram til 22. august. Det offentliggjorde Japans statsminister Yoshihide Suga 8. juli. Samme dag ble det klart at sommerlekene i samme by skulle foregå uten tilskuere.

Tirsdag oppfordret statsminister Yoshihide Suga befolkningen innstendig om å holde seg hjemme. Han opplyste samtidig at det ikke er aktuelt å stanse OL.

Fokuset på de voksende tallene er stort i Tokyo, samtidig som idrettsverden avholder sin egne private fest i millionbyen. Forsidene på Japan Times preges av coronaoppslag hver eneste dag, og myndighetene anbefaler folk å holde seg mest mulig innendørs.

Også torsdag er det den pågående pandemien som preger forsidene på japanske riksaviser. I går var de alvoret i den utbredte Delta-mutanten som ble viet plass.

I dag skriver Japan Times igjen om smittetall, spredning og frykten mange i Japan føler på.Under den tredje smittebølgen i januar, så var 3400 av totalt 4000 corona-sengeplasser i Tokyo i bruk. Nå, når kalenderen viser juli og OL arrangeres i byen, så færre enn 2800 av totalt 6000 tilsvarende sengeplasser i bruk.

Samtidig benyttet IOC innledningen på den daglige pressekonferansen foran verdenspressen på å fortelle hvor lite smitte det er innenfor OL-boblen i millionbyen. Spørsmålet er om det beroliger en lokalbefolkning som bor svært tett på hverandre, og som frykter at smitten skal komme helt ut av kontroll.

– Vi er nok det mest testede samfunnet noe sted i verden akkurat nå. Husk også at man opererer med en uhyre tøff lock down i utøverlandsbyen her i Tokyo. Så vidt jeg vet, så er det ikke dokumentert ett eneste tilfelle der smitte har gått fra innsiden av boblen og ut i lokalbefolkningen, sa IOC-pressetalsmann Mark Adams på pressekonferansen, der VG deltok.

– Det blir jo annerledes enn hjemme. Der prøver vi å unngå offentlig transport og unngå mange mennesker. Så vi har kjent på det her inne i landsbyen. Vi må være glad for at de ikke avlyser lekene. Vi gjør det beste ut av det, sier hekkeløper Amalie Iuel på en pressekonferanse onsdag.

Likevel er det fortsatt tett med folk ute på gatene i det populære området Shinjuku der VG bor. Men coronaviruset skremmer et folk som bor svært tett på hverandre, rapporte VG-journalist Anders Kokkin Christiansen fra Tokyo onsdag.

– Vi prøver å være mye i kohorten vår. Vi prøver å sette oss der det er lite folk. Noen vil kanskje si vi er overforsiktige, men vi er veldig klar over at verden står i en pandemi og prøver å håndtere det på en fornuftig måte. Men det er risiko uansett, sier Iuels trener Leif Ove Alnes.