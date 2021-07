Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TUNG START: Alexander Tettey venter på sin første seier etter returen til Rosenborg. Foto: Fredrik Hagen

Tettey om RBK-comebacket: − Ikke slik jeg hadde sett for meg

Alexander Tettey (35) har fått en trå start på sitt andre opphold i Rosenborg, men håper på en opptur mot Kristiansund. Det kan bli fra en uvant midtstopperplass.

Tre kamper har det blitt for Alexander Tettey siden han kom tilbake til Rosenborg tidligere i år. Hjemme mot Sarpsborg 08 ble det 1–0 til bortelaget, mens det ble 2–0 til Lillestrøm da Rosenborg tok turen til Åråsen noen dager senere.

Den hittil siste kampen til Tettey i Rosenborg-drakt var mot Haugesund for halvannen uke siden og endte 0–0 på Lerkendal.

– Det har ikke vært slik jeg hadde sett for meg. Det er bare å jobbe på. Jeg har vært med tre kamper, og det har endt med to tap og én uavgjort. Jeg hadde sett for meg at vi hadde vunnet alle, sier Tettey til VG.

DETALJENE: Tettey er opptatt av Rosenborg må være tålmodige og få detaljene til å sitte. Foto: Ole Martin Wold

Lørdag er det Kristiansund som venter på motsatt banehalvdel, og en mulighet for Rosenborg å ta sin første seier siden 30. mai.

– For min del, tenker jeg at vi må gjøre de tingene som kreves for å vinne en kamp. Vi må gjøre dem 100 prosent og gjør vi det, så kan det hende at vi har kvaliteten til å vinne kampen. Vi må få detaljene til å sitte veldig bra. Det er det jeg er opptatt av, sier Tettey etter at Rosenborg nå har gått fem kamper på rad uten seier.

– De kampene jeg har vært med på, så har motstanderne ligget veldig bra i ramma og gjort det vanskelig for oss. De har ventet på at vi skal gjøre feil og så straffet oss. Da må kvaliteten på det man gjør være på topp.

– Jeg regner med at det blir en slik type kamp i morgen. At de kommer med 4–5–1 og venter på kontringer. Da skal vi være tålmodige og prøve å bryte dem ned. Slite dem ut og så er kampen 90 minutter lang. Det gjør ikke noe om det ikke er noen scoringer før pause. Det er en tålmodighetsprøve, mener Tettey.

Adresseavisen skrev torsdag at Tettey trolig vil spille som midtstopper i lørdagens kamp.

Flere skader og kommunikasjonsproblemer hos Besim Serbecic er grunnen til at Åge Hareide lener mot å gi Tettey sjansen i midtforsvaret

– Jeg har spilt det litt i Norwich når det har vært skader, så det er en rolle jeg kan spille, men jeg har ikke spilt der så ofte. Det blir interessant, sier 35-åringen.

Hareide, som gir seg som Rosenborg-trener etter sesongen, var også helt sentral da Tettey bestemte seg for å spille i Rosenborg denne sesongen.

– Først og fremst skulle jeg ikke gjøre dette i det hele tatt. Så ombestemte jeg i siste liten, mye på grunn av pratene med Åge om dette. Det er veldig synd at han skal gi seg, men man må ha energien og lysten. Det må gå bra med kroppen. Jeg skjønner veldig godt avgjørelsen hans, og det har vi alle godtatt, sier Tettey.

– For min del er kontrakten fortsatt ut desember. Mer enn det har jeg ikke tenkt. Det er viktig at kropp og lysten er der til å fortsette å spille når man bikker 35, sier han.

