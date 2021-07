Sandefjord vant etter omdiskutert sklitakling: − Tullete

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Sarpsborg 08 2–0) Et effektivt Sandefjord fortsatte seiersformen hjemme mot Sarpsborg 08. En sklitakling av Ole Jørgen Halvorsen skaper debatt.

Hjemmelaget ledet 1–0, og gjestene var sugne på utligning da Ole Jørgen Halvorsen kastet seg etter ballen med strake føtter og glisne knotter. Det gikk utover Martin Kreuzriegler som gikk rett i bakken.

Hoveddommer Christian Moen ga det gulfargede kortet, men i Eurosports studio mente fotballekspertene Joacim Jonsson og Bengt Eriksen at fargen burde vært en annen:

– Han har fart, han har løfta bein, han har knotter imot; Hvis ikke dette her er farefullt spill, er så langt Eriksens resonnement kommer før Jonsson skyter inn:

– Ja, ja, ja. Det er rødt. Visst er det rødt kort. Ole Jørgen Halvorsen skal være glad han fortsatt er på banen, konkluderte svensken.

Etter kampen ble hovedpersonen selv spurt om taklingen:

– Du fikk gult, men i Eurosports studio synes de det burde vært rødt. Hva tenker du?

– Haha, mener de at det burde vært rødt? Nei, jeg synes ikke det er rødt. Det er ikke noe fart i taklingen og ballen er imellom, sier Halvorsen før han fortsetter:

– Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker bare jeg skal prøve å nå ballen først, og det gjør jeg egentlig. Men ja: Jeg synes ikke det var rødt, men hvis de synes det så får de synes det.

Halvorsen påpeker også at han ikke har dett den i reprise, men at motspilleren verken fikk vondt eller at Sarpsborg 08-spilleren traff foten hans.

Hos motstanderlagets Kristoffer Normann Hansen er dog ordlyden en helt annen:

– Vi har dommermøter før sesongen, og de sier at de skal passe på spillerne, forteller han før han legger til:

– Når man kommer inn på den måten med strake knotter, så er det små marginer for at det kan bli ordentlig stygt, og at et bein vil ryke. Hvis det er bein som skal gå for at det blir rødt, så skjønner jeg ingenting. Jeg synes det er tullete å gå inn på den måten der.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få tak i hoveddommer Christian Moen.

UTVIST? Om Ole Jørgen Halvorsen burde vært utvist eller ei, var blant spørsmålstegnene som ble igjen etter kampen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

På vinnersporet

Selv om bortelagets kaptein, Joachim Thomassen, åpnet med et skremmeskudd etter 12 spilleminutter, så var det Sandefjord som skulle dominere kampen.

Etter en snau halvtime kom Brice Wembangomo, som så mange andre ganger i løpet av førsteomgangen, opp langs høyreflanken før han svingte et perfekt innlegg som Vidar Ari Jónsson stusset lekkert bort i lengste hjørne.

SKUFFET: Bortelaget imponerte verken offensivt eller defensivt mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

- Vi er overhodet ikke fornøyd. Vi starter bra, men deretter detter vi etter hvert for lavt ned, oppsummerte Sarpsborg 08-kaptein Thomassen i pauseintervjuet på Discovery+.

I andreomgang måtte bortelaget «starte å spille fotball», mente kapteinen.

Da passet det dårlig at Jacob Storevik dunket ballen opp mot et uorganisert Sarpsborg 08-forsvar. Kristoffer Normann Hansen plukket nemlig opp ballen, driblet av forsvareren og satte kontrollert inn 2–0.

Det hele minnet om et erketypisk «Jamie Vardy-mål»:

– Jeg liker den referansen. Det er en bra scoring. Jeg bruker ikke å score mange av de målene der, og jeg ser likheten i scoringen, sier Hansen som også kan fortelle at det var langt ifra tilfeldig, og at sisteskansen fortjener kreditt for den scoringen.

– Vi snakket om det i pausen at de er dårlig strukturert enten de har dødball eller er høyt i banen. Jacob (Storevik) ser det veldig bra og sender ballen dit jeg vil ha den.

EFFEKTIVT: Kristoffer Normann Hansen løp inn 2–0 for Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB

Omtrent halvveis ut i omgangen sklei Ole Jørgen Halvorsen med knottene først inn i en duell, og ble belønnet med det gule kortet.

Det var Euroports eksperter, Bengt Eriksen og Jonsson uenige i; de mente kortet burde hatt en annen farge.

Det endte 2–0 på Release Arena.

