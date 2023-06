FLYTTER: Chelseas Kalidou Koulibaly drar til Saudi-Arabia.

Ny Chelsea-stjerne klar for saudiarabisk fotball

Den senegalesiske midtstopperen Kalidou Koulibaly er klar for den saudiarabiske fotballklubben Al-Hilal.

Det bekrefter Chelsea på Twitter.

Dermed slår 32-åringen følge med Wolverhamptron-kaptein Ruben Neves, som sluttet seg til den saudiarabiske klubben tidligere i uken.

Koulibaly gjorde overgang fra Napoli til Chelsea i fjor sommer, men klarte aldri å bli noen stor hit i London. Senegaleseren har tidligere spilt for klubber som Metz og Genk.

Det var også lenge ryktet at Lionel Messi skulle slutte seg til klubben denne sommeren, men argentineren valgte istedenfor Inter Miami i MLS.

Cristiano Ronaldo har bekreftet at han tar en sesong til i Saudi-Arabia. Tidligere i år ble det kjent at også Real Madrid-stjerne Karim Benzema melder overgang til saudiarabisk fotball. Benzema får en årslønn på over en milliard kroner.