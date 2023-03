Kommentar

Nå er det (nesten) slutt på unnskyldningene, Solbakken

NÅ GJELDER DET: Ståle Solbakken og Norges vei til EM starter lørdag kveld.

MALAGA (VG) Forklaringene og unnskyldningene hjelper lite når fasiten kommer; det er nå Ståle Solbakken, i denne kvaliken, skal vise at han var rett mann i jobben det er å ta Norge til det første sluttspillet siden 2000.

Solbakken uttalte det fra første stund: Det er dette han er ansatt for – EM 2024, alt det andre, kvalik til VM 2022 og Nations League i 2022 var bare en type oppvarming Solbakken og laget hans trengte for å bli klare til den viktigste jobben: EM-kvalik 2023/24, med påfølgende sluttspill.

Og nå sitter han, fokusert og konsentrert, på podiet her i Malaga, med pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg ved sin side, og prøver å fortelle minst mulig før møtet med Spania lørdag kveld.

Solbakken følte at han hadde alt å vinne før denne samlingen – men det var før Erling Braut Haaland meldte forfall. Sjansen for poeng i Malaga ble automatisk mindre for Solbakken, og noe av poenget mitt med denne kommentaren ble noe svakere i samme slengen – fordi Braut Haaland var en del av det bildet som er skapt av norsk fotball den siste tiden.

Tittelen kunne fort blitt: «Nå er det slutt på unnskyldningene, Solbakken», men den kan ikke brukes så sterkt med Braut Haaland ute. Det må inn et nesten der. Men fakta taler, delvis, fortsatt for seg selv.

Norge har ikke hatt flere spillere, med godt med spilletid, i de fem største ligaene – på 20 år. Altså bør forutsetningene vært veldig gode i denne kvaliken, mot nasjoner som Skottland, Georgia og Kypros, i tillegg til Spania – om det da ikke hadde blitt uten Erling Braut Haaland i minst 25 prosent av kampene.

Og det er ikke bare i de største ligaene norske spillere gjør det bedre:

Den norske ligaen har, for første gang på svært lenge, passert Sverige og Danmark på ligarankingen. Og dette fører til:

2022 var et rekordår i salg av spillere ut fra Norge, som igjen gjør at klubbene kan bruke flere kroner på utdanning av gode trenere – som igjen bør gjøre at Norge får enda flere gode fotballspillere i tiden som kommer. Kanskje kan vi få fram flere typer som Braut Haaland og Ødegaard, helst noen midtstoppere og et par keepere.

Noe er – utvilsomt – positivt med norsk fotball. Men det hjelper lite hvis en landslagssjef nok en gang mislykkes med å få herrelandslaget til et sluttspill.

De har prøvd, og nesten lykkes, en etter en etter at Nils Johan Semb ledet Norge i EM 2000:

Semb selv fikk Norge til playoff til EM 2004, men Spania ble for sterke.

Åge Hareide var først, han var veldig nær ved å lykkes i to kvalifiseringer, en playoff (2006) og en svært nær direkte kvalifisering (2008).

Drillo gjorde comeback, og den gamle helten fra 1990-tallet var ikke så langt unna et mesterskap til.

Per-Mathias Høgmo fikk Norge til playoff, men mislyktes da det gjaldt som mest i 2015 mot Ungarn.

Lars Lagerbäck var nestemann, også han fikk Norge til playoff, men heller ikke han lyktes.

Nå er det Ståle Solbakken, den sjette landslagssjefen siden 2000, som skal gjøre sitt andre forsøk. Og her er det viktig å beholde roen, for selv uten poeng i de to første kampene, borte mot Spania og Georgia, så har Norge en god sjanse til å kvalifisere seg. Det viktigste blir å vinne internkampen mot Skottland og Georgia, i kampen om annenplassen bak Spania.

Tre poeng på disse to kampene vil være veldig bra, et poeng absolutt til å leve med.

Solbakken har selv sagt at klarer han ikke å få Norge til EM 2024, så har han ikke gjort jobben sin. Og forutsetningene, i spillerstallen og i talent, er i hvert fall det beste en landslagssjef har hatt disponibelt de siste 20 årene.

Så alt ser egentlig veldig fint ut.

Hadde det bare ikke vært for skaden til Erling Braut Haaland ...