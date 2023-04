STYREKANDIDAT: Lise Klaveness håper å komme inn i UEFAs eksekutivkomité.

Ekspert om UEFA-valget: − Jeg tror det blir tøft for Lise

New York Times-journalisten Tariq Panja tror Lise Klaveness (41) får trøbbel med å bli innvalgt i UEFA-styret onsdag.

Panja, som var en av forfatterne bak den oppsiktsvekkende boken «Football’s Secret Trade», sier at den norske fotballpresidenten blir betraktet som en leder som går sine egne veier:

– Jeg tror det blir tøft for Lise å sikre seg stemmene hun trenger – på grunn av den konservative karakteren til flertallet av delegatene.

– Hvordan oppfattes hun?

– Selv om Lises synspunkter og meninger i den virkelige verden vil bli betraktet som «normale», så blir hun i fotballverden betraktet som en «maverick» «maverick»selvstendig, uavhengig person (især politiker) som går sine egne veier eller overløper som snakker offentlig om saker som hun føler lidenskap for eller for å fremme godt styresett, sier Panja til VG.

Det er onsdag den såkalte eksekutivkomiteen skal velges under UEFA UEFADet europeiske fotballforbundet.-kongressen i Lisboa.

Klaveness hadde håpet på støtte fra Norden, men en rekke nordiske representanter vil fram i internasjonal fotball:

Klaveness har direkte konkurranse fra den danske fotballpresidenten Jesper Møller om en plass i UEFA-styret. Han stiller til gjenvalg.

Svensken Karl-Erik Nilsson er allerede visepresident og ikke på valg.

Dessuten stilte Ari Lahti opp som UEFA-representant i FIFA.

I alt er det fire kandidater som stiller til gjenvalg. I tillegg til dansken, er det Armand Duka (Albania), Andrij Pavelko (Ukraina) og Luis Rubiales (Spania).

De øvrige kandidatene til de syv styrevervene er Philippe Diallo (Frankrike), Petr Fousek (Tsjekkia), Lise Klaveness (Norge), Levan Kobiashvili (Georgia), Rod Petrie (Skottland), Hugo Quaderer (Liechtenstein) og Björn Vassallo (Malta).

Én styreplass er forbeholdt kvinner. Laura McAllister fra Wales stiller uten motkandidat til denne plassen. Alle disse plassene i styret gjelder for en fireårsperiode.

I alt består UEFAs eksekutivkomité av 17 personer, inkludert presidenten. Klaveness kjemper altså om én av syv åpne plasser. 11 personer er med i den kampen.

På samme måte som vi så på FIFA-kongressen nylig, ligger det an til at presidenten, Aleksander Ceferin, blir gjenvalgt uten motkandidater.

Professor Harry Arne Solberg ved NTNU Handelshøyskolen tror også Lise Klaveness kan komme til å slite med å valgt – men at hun blir en viktig røst – om hun skulle klare det.

– Hun vil bli en røst som legges merke til om hun kommer inn i UEFA-styret, tror Solberg.

– Hun er riktig nok ganske fersk på den internasjonale arenaen, men hun er en uredd leder som «tør å tale Roma midt imot». Det har FIFA fått merke.

– Så du tror UEFA vil merke det om Klaveness blir innvalgt?

– Ja, jeg forventer at hun vil snakke med store bokstaver om hun velges. Det er naturlig at hun vil styrke kvinnefotballen. Hun vil sikkert også tale for transparens og bety nye tanker i et konservativt system. Om hun klarer å få gjennomslag, er selvfølgelig noe helt annet, sier professor Harry Arne Solberg til VG.