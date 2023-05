Haaland City Stålhånd på veggen, «fryseboks» for nye talenter og kinesisk favorittservering: Hjemme på Bryne setter suksessen til Erling Braut Haaland stadig nye spor.

VG i Haalands «City»: Slik preger Erling Braut Haaland hjembyen Bryne

Du sovner kanskje av den nesten 60 mil lange togturen fra Oslo til Stavanger. Men det kan hende at du bråvåkner midt i hjertet av Jæren. Rett ved togstasjonen på Bryne feirer Haaland nemlig en scoring i 21 meters bredde.

Opp fra taket på det gamle meieriet skyter en flere tonn tung stålhånd. Kunstverket er signert den anonyme graffitikunstneren «Pøbel».

– Vi har «dryla» han opp på veggen. Stilig, sier ordfører Andreas Vollsund (37).

Ordføreren kopierer mer enn gjerne Erling Braut Haalands målfeiring foran det enorme kunstverket av helten i Borussia Dortmund-drakt.

Onsdag kveld var han med på å knuse Real Madrid og sende Manchester City til Champions League-finalen. Og med sin scoringsrekord i Premier League har Haaland for alltid forandret den trauste jærbyen med 12.000 innbyggere.

– Vi kjenner alle på stoltheten. Han bruker å si at han er en vanlig gutt fra Bryne. Den vanlige gutten er større enn Ronaldo, Messi, Mbappé. Han er den største av alle nå. Det gjør noe med oppvoksende generasjon. Selv om du kommer fra lille Bryne, er alt mulig. Du kan nå hvor langt du vil, mener Vollsund.

Stasjonsbyen tre mil sør for Stavanger blir mer og mer preget av fotballspilleren og hans over 50 mål for Manchester City de siste ni månedene.

– Det er vanskelig å bli helt i egen by. Men det er Erling, mener Vollsund.

For 14 år siden fikk han som nyutdannet lærer sin første jobb. Han troppet opp på Bryne Skule med klare ambisjoner om å motivere elevene.

Men ikke alle ga læreren responsen han håpet på.

Spesielt ikke tiåringen med lyst hår og sped kropp. Den nye kontaktlæreren prøvde seg med at «skole er viktig».

– Han svarte at det «dreit han i». Han var fast bestemt på å bli fotballproff, som sin far.

Ordføreren i Time kommune snakker selvsagt om Erling Braut Haaland.

– Skolen var ikke viktig for ham. Så jeg sa: «Hvis du blir proff, så skylder du meg en tur til kamp. Da skal jeg komme og se deg spille.»

Læreren skjønte det var noe ved gutten. Spesielt da han konkurrerte mot sin lille elev i stille lengde.

Som femåring skal Haaland ha hoppet 163 cm uten tilløp.

– Han knuste meg, røper Vollsund på ordførerkontoret som har et visst preg av kommunens hovedperson.

I 2016 avsluttet fotballtalentet skolegangen etter en kort periode med sveising på Bryne videregående. Han vokste videre som fotballspiller i Molde og ble stor i Salzburg.

På denne tiden satt Vollsund sammen med pappa Alfie Haaland i kommunestyret for Høyre. På juleavslutningen ble det god stemning.

«Sønnen din skylder meg billetter», ga Vollsund beskjed om.

Denne gang fikk eks-læreren responsen han håpet på.

– Erling er en mann som holder ord, mener han.

Vollsund har sett Haaland spille flere ganger i Manchester og Dortmund. Som en av ytterst få får Time-ordføreren personlige møter med Norges største idrettsstjerne. Haaland har også besøkt ordførerkontoret.

Ifølge Stavanger Aftenblad har Erling Braut Haaland kjøpt en sentralt plassert leilighet i Bryne for elleve millioner kroner av pappa Alfie. Men det vil ikke Vollsund kommentere.

– Jeg er opptatt av at Erling skal få være seg selv hjemme på Jæren. Det unike med oss jærbuer er at vi er rolige. Han har fått være i fred, men jeg er mer usikker på om han kommer til å få det slik nå. Suksessen har en pris. Han ofrer mye av privatlivet, sier han.

Men Vollsund mener at megasuksessen ikke har endret Haaland.

– Det kjekkeste av alt er at han har bena plassert på jorden. Han har humor, smiler, snakker jærsk og er stolt av hvor han kommer fra. Det er unikt. Vi er også veldig stolte.

For 250.000 kroner sikret ekteparet Kirsten og Bjørn Risa seg trestatuen.

Tre meter over resepsjonsgulvet hos entreprenørfirmaet Risa AS i Nærbø, en mil sør for Jæren, ruver kjempen, signert kunstneren Kjetil Barane.

Ekteparet sikret seg statuen i januar, på auksjon i Klepp, etter budkamp. Kirsten bekrefter ar Haaland-feberen herjer.

– Det er heilt sprøtt. Ja, vett du ka. Han er heilt rå. Vi er krye, sier Kirsten Risa på «jærsk».

Ordfører Vollsund bruker gjerne Haalands favorittuttrykk «dryla te dryla teSkyte veldig hardt». Fotballstjernen har også brukt «hydna hydnahjørnet» for å beskrive hvor godt et skudd satt i hjørnet.

Språkrådets direktør er begeistret.

– Han snakker tradisjonell Time-dialekt. Det er gøy å høre at den fortsatt er så levende blant ungdommen, sier Åse Wetås til VG.

– Han gjør seg ikke til. Det kommer fra hjertet. Han er autentisk, mener språkdirektøren.

Hun er selv fra Sandnes og trekker frem nesten-bannordet «grævla grævlaKan bli brukt som erstatning for «jævlig», men er ikke ord som viser til djevelen.» som det mest typiske for Haaland.

– 2022 har vært et «grævla» bra år, meldte han etter å ha blitt kåret til «Årets navn» på Idrettsgallaen i januar. Ordet har ifølge Wetås forbindelse til det færøyske ordet grevlingur.

Forbindelsene fra Jæren til øyrikene i vest har vært der i mange hundre år.

Erling Braut Haaland slo ut håret og scoret mot Arsenal i seriefinalen i slutten av april. Etterpå fremsto han som viking sosiale medier. Kanskje ikke så unaturlig for norsk erobrer av verdensfotballen – oppvokst i regionen der Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord er markert med tre kraftige «Sverd i fjell Sverd i fjellMonument over slaget i Hafrsfjord hvor Harald Hårfagre skal ha samlet Norge til et rike i 872».

I Bryne sentrum har også kunstneren Anette Moi skapt et monument – med malingsspannet.

Navnet «Erling ErlingErling betyr jarlesønn eller jarleætling» er av norrøn opprinnelse. Navnebroren Erling Skjalgsson Erling SkjalgssonVikinghøvding som levde fra ca. 975 til 1028 er vikingtidens kanskje mest berømte jærbu. Ifølge sagaen var også han innom England, før han døde etter å ha fått kløvd skallen med øks av Aslak Fitjaskalle Aslak FitjaskalleHirdmann for Olav Haraldsson - også kalt Olav den hellige.

Det går litt roligere for seg på Jæren nå.

Gatekunstneren «Pøbel» sin gigantiske hyllest er omkranset av et sitat fra spilleren selv etter at han ikke var blitt intervjuet av journalistene på en landslagssamling i fjor:

«Snakk me fødne, så går helst alt aent godt»

Den omtalte bonden er Gabriel Høyland Gabriel Høyland596 kamper (170 mål) for Bryne FK / 23 landskamper (3 mål) for Norge. Den tidligere landslagsspilleren er Haalands grandonkel og en klubblegende i Bryne FK.

– Hvis det noen gang er et eventyr i norsk fotball, så er det nå. Dette skulle nesten ikke gå an. Vi er stolte over at Jæren og Bryne blir nevnt over alt. Dette er Erling, men det er også oss, sier Høyland på gården Børahodl, noen lange utspark sør for sentrum.

Han mener Haaland har gode gener.

«Mr. Bryne» er bror til Haalands mormor. De gode genene er mange også på farssiden.

Pappa Alfie Haaland spilte 34 landskamper og var VM-deltager i 1994. Farsslekten inneholder også Odd Rasdal Odd Rasdal1911-1985 – friidrettslegende fra Bergen med tre kongepokaler, tolv NM-gull og OL-deltagelse, før karrieren på langdistansene ble stoppet av andre verdenskrig.

Bryne FK har én cuptriumf, to seriesølv og til sammen 17 sesonger i Eliteserien. Men nå er det 20 år siden 1. divisjonsklubben sist var på øverste nivå i norsk fotball.

I 2016 rykket de ned til 2. divisjon med debutanten Erling Braut Haaland på banen i 16 kamper – uten at han scoret mål.

Han vokste opp i Jærhallen, som del av et lag som tok vare på alle.

I helgene var plasthallen åpen for lek fra morgen til kveld. Om vinteren sørget ventilasjonsanlegget for at temperaturen ofte var to grader kjøligere enn utendørs.

Hallen ble derfor kalt «fryseboksen». Men den produserte en av verdens beste fotballspillere.

Nå er Jærhallen pusset opp. Et gigantisk bilde av Haaland – og et litt mindre av kvinnelandslagets Tuva Hansen – preger den ene kortsiden.

William Alexander Bryhn (8) dribler ballen over kunstgresset, i Haaland-drakt med nummer ni på ryggen. Mange på Bryne har en slik. Den selges i klubbens supporterbutikk.

– Han er blitt veldig god, mener William.

– Han legger seg tidlig og spiser masse sunn mat.

– Gjør du det samme?

– Av og til.

– Hvor god er Haaland?

– Veldig god! Han scorer hat trick i nesten hver kamp.

Olav Stangeland Lygren (18) er på vei til å trene et av sine to lag.

– Vi som bor her på Bryne, tenker ikke så mye på det. Haaland er en del av hverdagen vår. Men det var annerledes da vi kom til Hamar på turnering. Alle tenker «Haaland, Haaland, Haaland» når de ser at vi er fra Bryne. Du får aldri fred. En gutt ville ta bilde med meg fordi han syntes jeg lignet på Haaland. Vi merker at det er helt crazy, forteller Lygren.

Daglig leder Hans Øyvind Sagen vil ikke kommentere hvor mye Haaland-overgangene har bidratt med av penger til klubben, men ifølge Jærbladet skal det dreie seg om mer enn 30 millioner kroner totalt.

– Bryne FK fikk et solid overskudd i 2020 på grunn av Haaland-salget fra Borussia Dortmund til Manchester City, forteller Sagen.

Pengene utbetales over tid, men skal brukes til varig oppgradering av klubbens stadionanlegg.

Sagen var på Etihad med «Haaland-akademiet da Haaland & co. slo Arsenal i slutten av april. Han kaller det en «X-faktor» for Bryne FK.

Klubben driver akademiet for rundt 60 næringslivsledere i samarbeid med Team Haaland og Bjørnson Organisasjonspsykologene. Dette gir Bryne ytterligere et par millioner i året – pluss eksklusive møter med Erling Braut Haaland når det er praktisk mulig.

– Det er svært verdifullt for Bryne, mener Sagen.

Men det finnes noen som ikke trenger å dra til England for et toppmøte.

Wang Hui Zhu har mange ganger opplevd at han har kommet til henne.

– Erling er en fin og høflig gutt uansett om han har suksess og er blitt berømt. Han er jordnær og ekte. Han er typisk for kulturen på Bryne, sier Zhu til VG.

Hun driver sammen med familien kinarestauranten Wen Hua House i Jernbanegata. Hit kom Haaland senest i januar for å få seg en av sine gamle favorittretter.

– Han liker aller best frityrkylling med peppersaus eller sursøt saus, forteller Zhu, som kom til Norge fra Shanghai for over 30 år siden.

Sønnen Jia Ling Yang serverer VG de to rettene.

Bak i lokalet henger drakt nummer ni fra både Manchester City og Borussia Dortmund i glass og ramme, sammen med bilder av Haaland og familien hans.

Her stortrives tydeligvis fotballstjernen.

«Verdens beste kinamat», har Haaland skrevet på City-drakten i en personlig hilsen til Zhu.

– Det er utrolig stas med Erling. Både for Bryne og for landet. Men også for restauranten. Vi er så glad for at et annet lands kultur er så godt likt, sier hun.

Omsetningen har skutt i været etter at det ble kjent at Haaland liker seg på kinakroen.

– Haaland har betydd mye for oss. Vi har det travelt nå, smiler hun.

Tilbake på ordførerens kontor. Andreas Vollsund tror denne sesongen ender i «The Treble The TrebleCity kan vinne Premier league, FA-cupen og Champions League» for Manchester City.

– Jeg tror Erling vinner Gullballen GullballenBallon d'Or kårer hvert år verdens beste fotballspiller også, legger han til.

– Hva skal vi gjøre for å hedre ham? Penger trenger han ikke. Vi får se, sier ordføreren i Arne Garborgs veg 30.

Brynes store sønn har alltid vært dikteren Arne Garborg Arne Garborg1851-1924.

– Nå har vi to. Garborg har stått seg i 100 år. Jeg tror Erling også kommer til å stå seg historisk over tid.