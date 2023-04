DOBLET FOR KBK: Sander Kartum scoret 2-0-målet mot Kongsvinger. Her fra en eliteseriekamp mot Vålerenga forrige sesong.

Stokke og Kartum avverget KBK-krise

(Kristiansund – Kongsvinger 2–0) Kristiansund tok sine første poeng i OBOS-ligaen på tredje forsøk. Det gir pusterom for hovedtrener Christian Michelsen etter en skjev start på sesongen.

2–0-seieren over Kongsvinger kom etter to tap og 0–5 i målforskjell.

KBK rykket ned fra Eliteserien i fjor etter en brutal start på sesongen. I år er Michelsens mannskap av mange tippet å kjempe i toppen i OBOS-ligaen, men før lørdagens seier mot Kongsvinger var det press på hjemmelaget.

– Kampen mot Kongsvinger på lørdag er en skjebnekamp. Hvis det blir tap enda en gang, blir trenerens ansvar noe vi må diskutere, sa klubbens styreleder Per Otto Dyb til Tidens Krav nylig.

Benjamin Stokke sendte hjemmelaget i føringen og sørget for klubbens første seriemål før det var spilt sju minutter. Kartum doblet så ledelsen to minutter på overtid av første omgang etter et balltap av Kongsvinger.

Info Resultater i OBOS-ligaen lørdag: Hødd – Åsane 1-1 (1-1) Mål: 1-0 Sander Sundnes (9), 1-1 Mame Mor Ndiaye (12). Jerv – Skeid 3-2 (2-1) Mål: 1-0 Samuel Pedro (5), 1-1 Kristoffer Hoven (14), 2-1 Pedro (37), 3-1 Pedro (87), 3-2 Ulrich Ness (90). Sandnes Ulf – Raufoss 0-0 (0-0) Vis mer

27 år gamle Kartum var et hett objekt da overgangsvinduet i Norge nærmet seg slutten. Han la ikke skjul på skuffelsen da det aldri ble noen overgang. Midtbanemannen scoret to mål og hadde sju assist i Eliteserien i fjor.

Etter hvilen hadde KIL ballen mye, men KBK var samtidig farlig på kontringer. Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad var nære på å gjøre 3-0, men August Strömberg reddet godt.