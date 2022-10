SUPERSTJERNE: Erling Braut Haaland er det store samtaleemnet foran kampen mellom Liverpool og Manchester City på Anfield søndag ettermiddag.

Klopp frykter Haaland før toppmøtet: − Sensasjonell

MANCHESTER (VG) Jürgen Klopp likte ikke å få spørsmål om Erling Braut Haaland for tre år siden. Nå roser Liverpool-manageren det norske fenomenet før søndagens match mot Manchester City.

Etter at Haaland Champions League-debuterte med hat trick for Red Bull Salzburg mot belgiske Genk høsten 2019, fikk Klopp flere spørsmål om hvordan de skulle stoppe nordmannen i Liverpools møte med østerrikerne i samme gruppe.

Da VG spurte om tyskeren hadde en spesiell plan for Haaland, fnøs han av spørsmålet. Tre år senere er situasjonen en annen.

– Da han var veldig ung, i Salzburg, kunne du se potensialet. Fysisk har han satt nye standarder. Han har en sensasjonell årvåkenhet. Måten han orienterer seg på banen er eksepsjonell, sier Klopp på en pressekonferanse her i England.

– Hvordan skal dere stoppe ham?

– Når du spiller mot verdens beste spiss for øyeblikket, må du passe på at han ikke får for mange baller. Det er det vi vil prøve å gjøre, men problemet er at når du låser av Haaland, vil de andre verdensklassespillerne (til City) ikke gjøre livet ditt enkelt.

Etter at Haaland gikk målløs av banen i Community Shield-finalen mellom lagene 30. juli, har jærbuen scoret 20 mål på de 12 påfølgende kampene for Manchester City.

– Han har kombinasjonen av å være fysisk og teknisk. Han vet hvor offsidelinjen går, også. Han leser det bra. Han har så mange ting som utgjør en spiss, og i Manchester City har han noen av de beste spillerne til å servere ham, sier Klopp.

Tyskeren ble ansatt i Liverpool i oktober 2015. Året etterpå signerte Pep Guardiola (51) for Manchester City. Siden den gang har de to trenerne ledet nasjonens to beste lag.

Samtidig er det ingen tvil om hvem som har vunnet mest i England: Mens Liverpool tok serietittelen i 2019/2020-sesongen, har Guardiola ledet City til Premier League-mesterskapet i fire av de fem siste sesongene. I Europa har Klopp derimot klart noe Guardiola fortsatt ikke har lykkes med i City - å vinne Champions League, noe Liverpool gjorde i 2019.

Denne sesongen avviker fra de syv foregående sesongene, med Liverpool i trøbbel. Etter åtte Premier League-kamper har Merseyside-klubben bare vunnet to matcher. Det har ført Klopps menn til en 10. plass på tabellen, 13 poeng bak ubeseirede City på 2. plass.

Oppgjøret vises på Viaplay. Avspark er søndag klokken 17.30.