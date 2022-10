Kommentar

Dette er Carews store problem: Saken blir stadig svettere

Advokat Per A. Flod i samtale med forsvarer Berit Reiss-Andersen.

OSLO TINGRETT (VG) Dag for dag strammes skattesaken rundt John Carew. Nå er spørsmålet hvor kritisk vitneførselen blir for fotballstjernen.

En varm omfavnelse og en treffende karakteristikk stod på menyen da advokat Per A. Flod inntok vitneboksen i sal 828 i Oslo tingrett.

«Et fantastisk menneske og et rotehue», lød beskrivelsen fra Flod om mannen han har vært agent for, mentor for og en nær venn av i 25 år.

At John Carew er et «rotehue» vil neppe noen som har vært til stede i retten denne uken benekte.

Aller minst tiltalte selv. Han har vært brutalt tydelig om egne svakheter utenfor banen.

John Carew og Per A. Flod har 25 års historie sammen.

Det store spørsmålet

Forklaringen til Carew bygger på en blind tillit til Per A. Flod, også om temaer det er grunn til å forvente at han burde hatt kontroll på selv.

Men det store spørsmålet i saken er om Carew «bare» har vært et grovt uaktsomt rotehue - eller om han med vilje snøt Norge for et millionbeløp i skatt i perioden 2017–2019.

Her kan et møte i 2018 fort stå sentralt for rettens vurdering.

Der var Carew til stede, sammen med en regnskapsfører og skatteadvokat Antonio Holstad. Sistnevnte skal på et tidspunkt ha hatt en opphetet telefonsamtale med Flod, blant annet om hva skatteetaten har rett til.

Et viktig spørsmål kan bli i hvilken grad Carew ble advart om hvilken krise han kunne befinne seg i. Her kan tiltaltes største problem befinne seg.

I etterkant skrev Holstad at skatteetatens utgangspunkt er at Carew er skattemessig bosatt i Norge fra og med 2014. Dersom dette stemmer er han pliktig til å oppgi inntekt og formue over hele verden.

Aktor Marianne Bender og advokat Per A. Flod utenfor sal 828 i Oslo tingrett.

«Skal man få gjort noe med dette, må alle kort på bordet og dere må klare å dokumentere at opphold i Norge ikke har oversteget 183/270 dager i aktuelle tidsrom», skrev advokaten.

Antonio Holstad har over 30 års erfaring med internasjonal skatt, og har jobbet med skattespørsmål både privat og i skatteetaten. Kort tid etter den alarmerende eposten ble Holstad koblet av saken.

Som ved utallige andre anledninger i den detaljerte saken, er Carews forklaring at han valgte å stole på advokat Flods vurdering av hvor han var skattepliktig.

Torsdag ettermiddag rakk ikke Per A. Flod å komme så veldig langt i forklaringen sin, men det fremstår ikke åpenbart at han ønsker å innta den syndebukkrollen som Carews forsvar bygger på.

Fredagen vil gjøre oss klokere, men vi ser tegn til en viss motstrid mellom Carew og Flods oppfatninger.

Blant annet tegner Flod et bilde av en kontakt som fremstod mer og mer sporadisk jo eldre Carew ble.

Et sentralt spørsmål kan da bli om Flod faktisk har hatt så mye innflytelse etter Carews karrierestopp som tiltaltes forklaring tilsier.

Det vil også bli interessant å høre Flods forklaring om i hvilken grad han advarte John Carew om hva.

Ekstremt stor margin

John Carew har ikke gått LITT over grensen på 183 dager, det magiske tallet som utløser skatteplikt til landet.

Han har overtrådt den med ekstremt stor margin, i år etter år etter år.

Gitt hvor mye han har vært i Norge, er det vrient å forstå hvordan det kan ha vært mulig å ikke skjønne at skatteplikt ville inntreffe her.

Langtidsutleie av leiligheten i London og et jobbliv sentrert rundt Heimebane-innspilling i Norge mot slutten av tiltaleperioden, gjør det også rart å skulle anse at England som et logisk skattemessig hjemsted.

At han mentalt følte seg hjemme i London, fordi det kunne være en bro til en mulig skuespillerdrøm i USA, fremstår noe svevende sett med skattebriller.

Men selv om det er hevet over tvil at Carew var altfor mye i Norge til at han kunne påberope seg å ikke være skattemessig bosatt her, er det et åpent spørsmål om Økokrim når frem med at skattesviket var bevisst i de tre siste årene tiltalen gjelder.

Her kan de neste vitnemålene bli ytterst interessante. Så langt har saken blitt stadig svettere for Carew.