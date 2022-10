MÅLSCORER: David Datro Fofanas 17. nettkjenning sendte Molde opp i ledelsen.

Stortalentet Fofana og innbytter Eriksen sikret viktig Molde-seier i Europa

(Shamrock Rovers - Molde 0–2) Med presset på seg leverte Molde varene borte mot irske Shamrock Rovers. Med det lever håpet om avansement i Conference League.

– Dette smakte særdeles godt. Vi snakket om at det kom til å bli tøft, men det så ikke ut som at vi skjønte det i starten. Så spiste vi oss inn i det. Vi var farlige hver gang vi gjorde det vi hadde snakket om. Nå er vi det første laget som vinner her på et par år, så jeg er tilfreds med de tre poengene, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay etter kampslutt.

David Datro Fofana var lenge den store forskjellen på Tallaght Stadium i Dublin. Med sin 17. scoring for sesongen sendte ivorianeren Molde foran etter en drøy halvtime.

En livsviktig scoring med tanke på avansement, ettersom Djurgården hadde feid over Gent tidligere torsdag kveld.

20 minutter før slutt forseglet innbytter Kristian Eriksen seieren med sin første scoring i Europa.

– Det er godt å komme inn og bidra for laget. Det var utrolig deilig å kunne gi dette til alle som har kommet hit for å støtte oss. Vi vet at det er tøffe kamper når man spiller borte i Europa. Da er det ikke alltid det er den peneste fotballen, men vi er gode når det gjelder, sier målscorer Eriksen til samme kanal.

SIKRET SEIEREN: Kristian Eriksen, som ble hentet fra HamKam for om lag 13 millioner kroner tidligere i år, har begynt å spille seg varm i Molde-trøyen.

Seieren sender Molde opp på syv poeng i gruppe F, tre bak ledende Djurgården. Å bli nummer to i gruppen gir play-off mot et lag som blir nummer tre i en Europa League-gruppe. Disse kampene spilles etter nyttår.

Vinnerne i play-off-runden får fortsette i cupspillet i Conference League.

Moldes skjebne avgjøres trolig først i siste gruppespillkamp, borte mot belgiske Gent. Lagene spilte 0–0 da de møttes på Aker stadion tidligere i høst.

Muligheten for gruppeseier lever også for moldenserne. Da må også Djurgården slås når de kommer til Aker stadion i neste runde.

– Veien videre blir tøff, men vi går alltid ut for å vinne. Det skal vi ha en god mulighet til hjemme mot Djurgården på Aker, sier Moe.

Foran kampen uttalte Molde-trener Moe til rettighetshaveren at han forventet langt mer fra Shamrock enn det de hadde å komme med på Aker stadion for en uke siden.

Slik gikk det sist:

Og treneren, som er i ferd med å ta sitt andre seriegull på fire år, fikk rett. Bare et lite minutt var spilt da Aaron Greene fikk alle tiders mulighet fra fem meter.

Spissen hadde både tid og rom inne ved første stolpe, men den knallharde avslutningen gikk på utsiden av stolpen.

Men det var tydelig at vertene mente alvor denne gangen. De fortsatte å stå høyt på et Molde-lag som er vant til å dominere de fleste kamper.

Etter intense minutter sett med Molde-øyne, spilte gjestene seg mer inn i oppgjøret. Samtidig var serielederne preget av mye slurv og slet med å komme til sjanser.

Så, omtrent ut av ingenting, like etter at Birk Risa hadde kommet til en relativt stor mulighet på hodet, viste stjerneskuddet Fofana hvorfor han er en målscorer og Risa er det motsatte.

Unggutten steg til værs på et innlegg fra Emil Varhaugvik Breivik og stanget moldenserne foran like etter at halvtimen var passert.

Samme mann både kunne og burde doblet ledelsen to minutter før pause, men klarte å bomme da han kom alene med keeperveteran Alan Mannus.

Etter hvilen var det tydelig at hjemmelaget langt fra hadde gitt opp. Ti minutter ut i andreomgang var Richie Towell og Shamrock Rovers bare en god Jacob Karlstrøm-redning unna å utligne.

Molde svarte umiddelbart på skremmeskuddet, men hadde ikke marginene med seg da Kristoffer Haugen hamret ballen i nettveggen fra kort hold.

TILBAKE FRA SKADE: Kristoffer Haugen (t.h.) i duell med Shamrocks Ronan Finn.

De irske vertene bet seg fortsatt til en viss grad fast i kampen. Det var helt til innbytter Eriksen stusset Magnus Wolff Eikrems corner i nettet til 2–0.

To minutter etter hadde hjemmelaget ballen i nettet, men flagget kom helt korrekt for offside. Nærmere kom ikke de irske serielederne. Shamrocks seiersrekke på hjemmebane stopper dermed på 32 kamper.