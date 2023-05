SPILLEKLARE: Bodø/Glimts Albert Grønbæk, Amahl Pellegrino og Patrick Berg møter Rosenborg lørdag.

Glimt-stjernene friskmeldes før møtet med Rosenborg

Flere usikre Bodø/Glimt-kort meldes klare til storkampen mot Rosenborg på et fullsatt Aspmyra. Det inkluderer Amahl Pellegrino og Albert Grønbæk.

– De har vært i trening og sett ganske bra ut, ja, svarer Glimt-trener Morten Kalvenes til NTB på spørsmål om kvartetten Omar Elabdellaoui, Amahl Pellegrino, Albert Grønbæk og Runar Espejord er spilleklare lørdag.

Ulrik Saltnes og Morten Konradsen er fortsatt ute for gultrøyene. Duoen har trent alternativt denne uken.

– Vi fikk en liten «peak» på sykdom og skader da vi hadde spilt de to-tre første rundene. Den føler jeg vi er på god vei ut av nå, bank i bordet. Vi begynner å få de aller fleste klare og har hatt en uke som har vært preget av mye mindre rusk i maskineriet, forteller Kalvenes.

For Rosenborg var det derimot nedslående nyheter med Ole Sæter som har vært rapportert på vei tilbake, men kampen kommer for tidlig for ham.

– Jeg har en dato, men jeg tør ikke å si det, sa spissen til TV 2.

Serieleder Glimt møter et Rosenborg i motgang klokken 17 lørdag.

